YouTube заблокировал канал российского автопроизводителя КамАЗ

Самый популярный в мире видеохостинг YouTube простился с еще одним рашистским каналом. Администрация сервиса заблокировала страницу автопроизводителя КамАЗ.

Камский автомобильный завод – крупнейший в России производитель грузовых автомобилей, работающий с 1976 года. Он также производит автобусы, тракторы, комбайны и комплектующие. Как и многие другие компании, эта вела собственный канал на YouTube.

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Что произошло

Первоначально пресс-служба компании практически ничего не рассказала о блокировке, ограничившись лишь самим сообщением о факте бана.

К сожалению, по независимым от нас причинам мы вынуждены прекратить свою деятельность на видеохостинге YouTube в связи с блокировкой нашего аккаунта администрацией платформы,

– написали в телеграмм-канале.

Позже стали известны несколько деталей:

Ограничение бессрочное, то есть канал закрыт навсегда .

. Доступ к странице для компании уже невозможен, однако сама она все еще доступна для просмотра. Неясно, останется ли она в таком состоянии и дальше, будет ли полностью удалена впоследствии.

Путинская пропагандистка мария захарова утверждает, что блокировка связана с примененными к производителю санкциями.

В других соцсетях и сервисах страницы завода пока остаются.

Напомним, ранее YouTube заблокировал целый ряд российских пропагандистских каналов, которые транслировали вымышленные новости для аудитории по всему миру, в том числе несколько каналов на немецком и английском языках. Кроме того, с хостинга исчезают каналы тех компаний и людей, которые попали под санкции США и ЕС.

После каждого такого ограничения россия в ответ объявляет требования к Google разблокировать каналы и угрожает собственными санкциями, судами и штрафами.