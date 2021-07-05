Какие объекты во Вселенной являются крупнейшими: подборка

Масштабы во Вселенной очень сложно представить. На Земле люди пользуются понятиями сотен километров, реже – тысяч километров. Но даже в Солнечной системе счет идет уже на миллионы и миллиарды километров. А если полететь еще дальше, то считать будем в световых годах.

В Солнечной системе самой большой планетой является Юпитер. Его экваториальный радиус составляет почти 70 тысяч километров. Самой большой звездой Солнечной системы является, конечно, Солнце. Радиус нашей Звезды составляет 696 тысяч километров. Это исполинские размеры, но есть во Вселенной объекты, которые во много раз больше "наших" объектов по размерам.

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Самая большая Заря из тех, которые обнаружили



UY Scuti / Фото Wikipedia

UY Scuti или UY Щита – это красный сверхгигант в созвездии Щита, расположенный на расстоянии 9500 световых лет. Одна из самых ярких известных звезд.

А также, вероятно, самая большая Звезда по размерам. Ее радиус достигает около 1700 радиусов Солнца. Если бы UY Щита разместили на месте Солнца, то эта Звезда поглотила бы Юпитер.

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Самая большая планета среди обнаруженных



Звезда HD 100546 и метка, где должна располагаться планета HD 100546 b / Фото Wikipedia

HD 100546 b – гигантская экзопланета, которая вращается вокруг материнской звезды. Пока ученые спорят, действительно ли объект – это планета. Ведь радиус "планеты" составляет почти 7 радиусов Юпитера, то есть около 482 тысяч километров. Это приближает "планету" к размерам нашего Солнца.

Такой размер более вероятен для коричневого карлика, чем для планеты. И однозначного ответа пока нет и объект HD 100546 b можно считать планетой в той же степени, как и коричневым карликом.

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Самая большая галактика среди открытых

, на сайте Exoplanet.eu среди перечня экзопланет размещен еще один рекордсмен. Планета HATS-68 b, если верить сайту, имеет радиус как 13,8 Юпитеров. То есть, более 965 тысяч километров. Очевидно, что это ошибка, ведь масса при таких размерах лишь на четверть больше, чем у Юпитера. Вероятно, причина ошибки в том, что размер Юпитера больше земного в 11,2 раза. Размер HATS-68 b, согласно NASA, больше размера Юпитера в 1,23 раза. То есть, HATS-68 b больше Земли в 13,8 раза.



IC 1101 / Фото Wikipedia

IC 1101 – самая большая эллиптическая галактика и самая большая галактика среди всех открытых. Она расположена на расстоянии более 1 миллиарда световых лет от Солнца. Размеры ее разительны – радиус составляет около 2 миллионов световых лет. Для сравнения, радиус диска Молочного пути составляет около 52,8 тысячи световых лет.

Кстати, самая большая спиральная галактика, которая похожа на Млечный Путь – это Malin 1. Ее радиус составляет около 325 тысяч световых лет.

Астрофизика на сайте Ученые обнаружили рекордно малого белого карлика с рекордно большой массой

Крупнейшая структура Вселенной



Художественное видение Великой стены на основе научных данных / Фото Wikipedia

Великая стена Геркулеса – Северной Короны – это мегаструктура во Вселенной. Конечно, это не единственное тело, как звезды или планеты. Аля эта галактическая нить, вероятно, представляет собой единый гравитационно связанный "организм". Протяженность мегаструктуры – 10 миллиардов световых лет.

Великая стена – это галактическая нить, то есть это длинная прядь темной материи, на которую словно нанизаны галактики.