Крупнейшие IT-компании мира разрабатывают новую технологию для борьбы с дипфейками

Альянс ряда крупных IT-компаний объявил о разработке алгоритма обнаружения поддельных фото и видео. В Coalition for Content Provenance and Authenticity вошли, в частности, Adobe, Intel и Microsoft.

Технология будет построена на базе блокчейна и не будет нуждаться в покадровом сравнении фейковых снимков и роликов с оригиналами. Точные сроки запуска не называются.

Интересно Полиция Сан-Франциско попыталась задержать беспилотный автомобиль: вот что из этого вышло

Что известно

Судя по имеющейся информации, компании хотят разработать открытый стандарт, предназначенный для работы с любым программным обеспечением. Благодаря использованию блокчейна, он позволит отслеживать происхождение изображений и видеороликов и определять, вносились ли в них изменения после начальной публикации.

В состав коалиции уже вошли

Adobe,

Microsoft,

Арм,

Intel,

Twitter,

BBC,

Truepic,

Sony.

Нынешние методы обнаружения подделок требуют тщательного сравнения сомнительных картинок и роликов с подлинными. Предполагается, что использование нового стандарта позволит вычислять фейки по изменению метаданных даже при качественной обработке оригинального материала, когда традиционные алгоритмы не сработают.

Технические подробности пока не раскрываются, но, как утверждают представители Adobe, первые наработки появятся на рынке уже в этом году. Полноценная блокчейн-экосистема для отслеживания истории мультимедийных файлов предположительно будет запущена в течение ближайших двух лет.

Коалиция планирует сотрудничать с большим количеством социальных сетей и других платформ, включая YouTube. Вероятно, присоединиться захочет и Meta, находящаяся под постоянным шквалом критики со стороны общественности и властей США из-за распространения дезинформации на ее платформах Facebook и Instagram.