Крупнейшие в истории планеты: через 200 миллионов лет на Земле появятся новые горы
Источник:The Conversation
Команда профессора Доува ван Хинсбергена из Утрехтского университета в Нидерландах разработала специальную симуляцию движения тектонических плит. Она указывает положение каждой в будущем.
Спрогнозировать тектонические процессы будущего ученым помогли аналогичные данные из прошлого. Профессор ван Хинсберген называет это своеобразной альтернативой палеогеографии, науки об изменениях в геологическом и географическом строении планеты в древнейшие времена.
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У будущих гор уже есть название
- Одна из главных сложностей палеогеографии в том, что в процессе субдукции за последние 200 миллионов лет было утрачено 70 процентов земной коры.
- От нее остались многочисленные обломки, по которым сегодня можно смоделировать, по каким землям бродили динозавры, какие очертания имели тогдашние континенты и прочее.
- Но все это только в общих чертах – ученые понимают тенденции в образовании гор, но уже не могут оценить высоту существовавших в то время пиков или раньше.
Что такое субдукцияЭто тектонический процесс, который проходит на границах двух литосферных плит и фактически заключается в погружении одной плиты под другую. Дело в том, что поверхность планеты не постоянна. В масштабах человеческой жизни их движение незаметно, однако если оценить его в отрезке миллионов лет, то можно увидеть постепенное перемещение земной коры и всего, что находится на ее поверхности. Когда две литосферных плиты встречаются, одна из них может начать опускаться под другую, погружаясь в расплавленную магму.
- С будущим все интереснее, потому что мы можем наблюдать и изучать исходный материал для новых гор уже сейчас.
- Главное внимание ученые обратили на сомалийскую плиту – гигантский остров или даже целый мини-континент, который образуется после отделения Восточно-Африканской рифтовой долины от основной материковой Африки.
- Это произойдет через 3-4 миллиона лет, что в масштабах планеты – мизерное время.
- Этот процесс уже сегодня виден невооруженным взглядом – в 2018 году большая трещина на юге Кении внезапно расколола долину и перерезала шоссе в Найроби.
Трещина в земной коре, которая образовалась после землетрясения в Кении в 2018 году, когда Сомалийская и Нубийская (Африканская) тектонические плиты начали удаляться друг от друга: видео
После отделения плита вместе с Мадагаскаром будут дрейфовать через Индийский океан, чтобы через 130 миллионов лет столкнуться с Индией, а затем стать с ней единственными до отметки в 200 миллионов лет. Давление плит будет так велико, что на юге нового образования возникнет гигантский горный массив, который профессор назвал "Сомалайскими горами".
Об их будущих размерах судить сложно, но с большой вероятностью это будут самые большие горы в истории планеты – гораздо больше нынешних Гималаев.
Этот ролик показывает, как будут двигаться тектонические плиты в течение следующих 200 миллионов лет: видео