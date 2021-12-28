Спрогнозировать тектонические процессы будущего ученым помогли аналогичные данные из прошлого. Профессор ван Хинсберген называет это своеобразной альтернативой палеогеографии, науки об изменениях в геологическом и географическом строении планеты в древнейшие времена.

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У будущих гор уже есть название

Одна из главных сложностей палеогеографии в том, что в процессе субдукции за последние 200 миллионов лет было утрачено 70 процентов земной коры.

От нее остались многочисленные обломки, по которым сегодня можно смоделировать, по каким землям бродили динозавры, какие очертания имели тогдашние континенты и прочее.

Но все это только в общих чертах – ученые понимают тенденции в образовании гор, но уже не могут оценить высоту существовавших в то время пиков или раньше.

Что такое субдукция Это тектонический процесс, который проходит на границах двух литосферных плит и фактически заключается в погружении одной плиты под другую. Дело в том, что поверхность планеты не постоянна. В масштабах человеческой жизни их движение незаметно, однако если оценить его в отрезке миллионов лет, то можно увидеть постепенное перемещение земной коры и всего, что находится на ее поверхности. Когда две литосферных плиты встречаются, одна из них может начать опускаться под другую, погружаясь в расплавленную магму.

С будущим все интереснее, потому что мы можем наблюдать и изучать исходный материал для новых гор уже сейчас.

Главное внимание ученые обратили на сомалийскую плиту – гигантский остров или даже целый мини-континент, который образуется после отделения Восточно-Африканской рифтовой долины от основной материковой Африки.

– гигантский остров или даже целый мини-континент, который образуется после отделения Восточно-Африканской рифтовой долины от основной материковой Африки. Это произойдет через 3-4 миллиона лет, что в масштабах планеты – мизерное время.

Этот процесс уже сегодня виден невооруженным взглядом – в 2018 году большая трещина на юге Кении внезапно расколола долину и перерезала шоссе в Найроби.

Трещина в земной коре, которая образовалась после землетрясения в Кении в 2018 году, когда Сомалийская и Нубийская (Африканская) тектонические плиты начали удаляться друг от друга: видео

После отделения плита вместе с Мадагаскаром будут дрейфовать через Индийский океан, чтобы через 130 миллионов лет столкнуться с Индией, а затем стать с ней единственными до отметки в 200 миллионов лет. Давление плит будет так велико, что на юге нового образования возникнет гигантский горный массив, который профессор назвал "Сомалайскими горами".

Об их будущих размерах судить сложно, но с большой вероятностью это будут самые большие горы в истории планеты – гораздо больше нынешних Гималаев.

Этот ролик показывает, как будут двигаться тектонические плиты в течение следующих 200 миллионов лет: видео