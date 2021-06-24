Крупнейшее животное за всю историю планеты: когда и где оно жило

За историю планеты Земля на ней жило множество живых организмов. Одни были маленькими, а другие вырастали до исполинских размеров. Но какое же животное было рекордсменом по весу и размерам?
Несмотря на гигантские размеры динозавров, которые доминировали на Земле миллионы лет, ни один из них, вероятно, не был таким большим, как синий кит, который до сих пор живет в океанах нашей планеты. Синий кит – самое массивное животное, когда-либо жившее на Земле.
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Гигантский синий кит: смотреть видео онлайн
Подробнее о синем ките
- Вес кита достигает 150 тонн. Самый крупный обнаруженный экземпляр – самка, которая весила 180 тонн.
- Животное может вырастать больше, чем на 30 метров.
- Некоторые динозавры могли быть близки по весу и размерам к синему киту, но оценка их массы осложняется фрагментарностью находок. Речь идет о таких вымерших животных как Diplodocus hallorum, Amphicoelias, Supersaurus, Argentinosaurus.
- Сердце синего кита может весить 700 килограммов.
- Синий кит может легко проглотить человека, как это сделал меньший его горбатый кит.
- Несмотря на свои размеры, синий кит не является самым длинным животным в мире. Некоторые динозавры были однозначно длиннее. Сегодня самым длинным животным является немертина Lineus longissimus.
- Самки крупнее самцов. Крупнейшие представители синих китов живут в водах Южного океана.
- Киты могут жить больше 100 лет.
Синий кит живет в одиночку или небольшими группами во всех океанах, но популяции в Южном полушарии намного больше. Питаются животные ракообразными животными, которые называются криль.
Самка кита рожает одного детеныша после 12 месяцев беременности. При появлении на свет ребенок имеет размер 8 метров. Ежедневно малышка набирает около 90 килограммов благодаря жирному молоку матери.
Исследователи оценивают количество синих китов в мире до 25 тысяч животных. Международный союз охраны природы считает, что вид находится под угрозой исчезновения.