Несмотря на гигантские размеры динозавров, которые доминировали на Земле миллионы лет, ни один из них, вероятно, не был таким большим, как синий кит, который до сих пор живет в океанах нашей планеты. Синий кит – самое массивное животное, когда-либо жившее на Земле.

Интересно 1500 гаджетов за первые три дня: Huawei Band 6 установил рекорд в Украине

Гигантский синий кит: смотреть видео онлайн

Подробнее о синем ките

Вес кита достигает 150 тонн. Самый крупный обнаруженный экземпляр – самка, которая весила 180 тонн.

Животное может вырастать больше, чем на 30 метров.

Некоторые динозавры могли быть близки по весу и размерам к синему киту, но оценка их массы осложняется фрагментарностью находок. Речь идет о таких вымерших животных как Diplodocus hallorum, Amphicoelias, Supersaurus, Argentinosaurus.

Сердце синего кита может весить 700 килограммов.

Синий кит может легко проглотить человека, как это сделал меньший его горбатый кит.

Несмотря на свои размеры, синий кит не является самым длинным животным в мире. Некоторые динозавры были однозначно длиннее. Сегодня самым длинным животным является немертина Lineus longissimus.

Самки крупнее самцов. Крупнейшие представители синих китов живут в водах Южного океана.

Киты могут жить больше 100 лет.

Синий кит живет в одиночку или небольшими группами во всех океанах, но популяции в Южном полушарии намного больше. Питаются животные ракообразными животными, которые называются криль.

Самка кита рожает одного детеныша после 12 месяцев беременности. При появлении на свет ребенок имеет размер 8 метров. Ежедневно малышка набирает около 90 килограммов благодаря жирному молоку матери.

Исследователи оценивают количество синих китов в мире до 25 тысяч животных. Международный союз охраны природы считает, что вид находится под угрозой исчезновения.