Комета C/2014 UN271 была открыта двумя астрономами: Педро Бернардинелли и Гэри Бернштейном. Первые изображения объекта были получены еще во второй половине октября 2014 года. В последующие годы проводились исследования и уточнения размеров и орбиты. В 2021 году объявили, что этот объект – крупнейшая из обнаруженных человечеством комет. Ядро C/2014 UN271 имеет диаметр не меньше 100 километров.

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Комета C/2014 UN271 с фотографии Обзора темной материи / Фото Wikipedia

Выдающаяся комета

Ученые занялись детальным изучением обнаруженной кометы, которая пока является рекордсменом по размерам среди "одноклассников". Ученые взяли изображение с телескопа TESS, который занимается поисками экзопланет и регулярно фотографирует небесную сферу.

На изображениях TESS астрономы обнаружили, что комета была активна (то есть была сформирована оболочка из газа вокруг ядра, которая называется "комой") практически на рекордном расстоянии. На тот момент C/2014 UN271 находилась от Солнца на расстоянии 23,8 – 21,2 астрономические единицы, что равняется 3,56 – 3,17 миллиарда километров. Такая информация удивительно важна, потому что позволяет лучше понять, из чего именно состоит комета.



Фотографии кометы C/2014 UN271 в 2018 и 2020 годах в сравнении с другими объектами, которые имеют похожую яркость / Фото The Planetary Science Journal

Проверив изображения, ученые решили сравнить фотографии кометы с некоторыми далекими объектами, которые не имели кометных "ком". Таким образом астрономы уточнили данные и были уверены, что "кома" на фотографиях C/2014 UN271 – это не дефект оптики или размытое изображение.

Также исследование показало, что кометное ядро преимущественно состоит из оксида углерода – угарного газа или углекислого газа. Учитывая, что оксид может начать испаряться на гораздо большем расстоянии, чем 29 астрономических единиц (на этом расстоянии обнаружили комету), то, полагают ученые, C/2014 UN271 стала активной гораздо раньше.

Сейчас комета расположена на небе южного полушария Земли. Но вряд ли астрономы-любители смогут увидеть объект, так как видимая звездная величина составляет +19,8 m.