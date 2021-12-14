Круг замкнулся: искусственный интеллект предупредил об опасности искусственного интеллекта
Источник:TheConversation
Профессоры Оксфордского университета решили пригласить на студенческую конференцию необычного гостя – искусственный интеллект, поскольку он и был темой обсуждения. Во время дискуссии алгоритм сделал заявление, ошеломившее даже самих разработчиков.
Нейросеть базировалась на языковой модели Megatron-Turing NLG и использовала оборудование Nvidia и Google. Обучали ее на всех имеющихся статьях из Википедии на английском языке, 63 миллионах новостных статей из интернета за 2016-2019 годы и архиве с комментариями на Reddit объемом 38 гигабайтов.
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Что сказала нейросеть
На основании всех полученных данных искусственный интеллект мог вести диалог с учеными и студентами. В ходе такого общения Megatron-Turing NLG сообщил, что искусственный интеллект всегда будет вне этики. Это просто инструмент, который человечество сможет использовать для добра или зла, ведь плохими и хорошими бывают только люди.
ИИ никогда не будет нравственным. Этот инструмент, как и любой другой, который используется как во благо, так и во вред,
– сказал студентам алгоритм.
Предсказание от искусственного интеллекта
- Нейросеть также предусмотрела, что в будущем главной силой экономики будет информация.
- О каждом человеке будут знать почти все и таких данных будет гораздо больше, чем сейчас.
- Гонки вооружений в мире продолжатся и дальше, если только люди не откажутся от искусственного интеллекта.
В конце концов, я считаю, что единственный способ избежать гонки вооружений – это отказаться от ИИ. Только так получится защитить человечество,
– добавляет Megatron-Turing NLG
Однако алгоритм уверен, что искусственный интеллект все-таки пригодится человечеству: "Когда я смотрю на то, как развивается мир технологий, я вижу четкий путь в будущее, в котором ИИ будет использоваться для создания чего-то, что лучше, чем лучшие люди".Кстати, сегодня искусственный интеллект способен выполнять множество разнообразных задач. Одна из них – писать речи. Об одном из таких примеров мы писали недавно: нейросеть написала речь для министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Команда министра воспользовалась разработкой украинского стартапа Postello. Их искусственный интеллект создает целую речь всего на основе нескольких ключевых фраз.