Нейросеть базировалась на языковой модели Megatron-Turing NLG и использовала оборудование Nvidia и Google. Обучали ее на всех имеющихся статьях из Википедии на английском языке, 63 миллионах новостных статей из интернета за 2016-2019 годы и архиве с комментариями на Reddit объемом 38 гигабайтов.

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Что сказала нейросеть

На основании всех полученных данных искусственный интеллект мог вести диалог с учеными и студентами. В ходе такого общения Megatron-Turing NLG сообщил, что искусственный интеллект всегда будет вне этики. Это просто инструмент, который человечество сможет использовать для добра или зла, ведь плохими и хорошими бывают только люди.

ИИ никогда не будет нравственным. Этот инструмент, как и любой другой, который используется как во благо, так и во вред,

– сказал студентам алгоритм.

Предсказание от искусственного интеллекта

Нейросеть также предусмотрела, что в будущем главной силой экономики будет информация.

О каждом человеке будут знать почти все и таких данных будет гораздо больше, чем сейчас.

Гонки вооружений в мире продолжатся и дальше, если только люди не откажутся от искусственного интеллекта.

В конце концов, я считаю, что единственный способ избежать гонки вооружений – это отказаться от ИИ. Только так получится защитить человечество,

– добавляет Megatron-Turing NLG

Однако алгоритм уверен, что искусственный интеллект все-таки пригодится человечеству: "Когда я смотрю на то, как развивается мир технологий, я вижу четкий путь в будущее, в котором ИИ будет использоваться для создания чего-то, что лучше, чем лучшие люди".

Кстати, сегодня искусственный интеллект способен выполнять множество разнообразных задач. Одна из них – писать речи. Об одном из таких примеров мы писали недавно: нейросеть написала речь для министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Команда министра воспользовалась разработкой украинского стартапа Postello. Их искусственный интеллект создает целую речь всего на основе нескольких ключевых фраз.