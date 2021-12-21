Кровоизлияния, глухота, потеря сознания, смерть: в России создали оружие для разгона митингов

Некоторые российские источники информации написали об удивительной машине, созданной якобы для Росгвардии. Ее цель – разгон массовых собраний. Однако из-за методов ее работы технику прозвали "оружием палачей".

Сразу отметим, что новой эту "чудо-машину" назвать никак нельзя. Первые публикации о ней относятся к 2019 году, но разработали ее еще раньше. Неясно, применяли ли ее хотя бы раз на практике.

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Разогнать нельзя убить: где Россия ставит запятую

Первым фото машины опубликовал депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в своем твиттере. Тогда он отметил, что принял участие в заседании научно-технического совета Росгвардии, где осмотрел выставку вооружений и техники: как действующих, так и опытных образцов.

Спецтехника Росгвардии для ликвидации протестов / Фото Александр Хинштейн

Что же это такое? Как отмечает сайт іГРЕЙДЕР, который пишет о спецтехнике и дорожной индустрии в России, этого монстра называют Лазерно-акустическая "ГАЗель". Официальное название – "Системы комплексного нелетального воздействия" или СКНВ.

Как отмечает издание, за несколько лет до этого на сайте российских госзакупок разместили аукцион на технику, способную оглушить и ослепить людей на улице. Росгвардия якобы купила 2 таких автомобиля, отдав за оба 65 миллионов рублей. Установки, конечно, далеки от лазеров из "Звездных войн", но они отправляют мощный поток света в глаза людей.

Это и есть светлое будущее?

– задает риторический вопрос іГРЕЙДЕР.

СКНВ можно установить не только на "ГАЗель", но и "на любой цельнометаллический фургон с боковой сдвижной и задней двустворчатой ​​дверью и раскладной крышей".

Мощность ДВС должна быть не менее 110 лошадиных сил.

Внутри необходимо два пассажирских места. Вероятно, это означает, что по меньшей мере два человека нужны для управления установкой.

Внутренние габариты не менее 3500х1550х1920 миллиметров. Размер проема в крыше не менее 3500х1200 миллиметров.

На что способна лазерно-акустическая "ГАЗель"

Звуковая система продуцирует шум в 135 децибелов в довольно большом радиусе вокруг себя.

Лазеры. По словам издания, эксперты отрасли не уверены, что ослепление ими будет временным для всех. Мощность световой установки неизвестна.

Для уточнения : 100 децибелов – это звук бензопилы в процессе работы, Heavy Metal концерта или еще чего-то уверенно громкого. 110 децибелов – это уже звук вертолета. 125 – почти невыносимо. 130 децибелов – это звук взлета самолета и

У людей разные болезни, разное зрение, кто-то в очках ходит, да и просто во время беспорядков на улице зрение бы не помешало. А то лежишь такой, слепой, глухой, и тебя дубинками еще и толкают – ситуация так себе,

– пишет іГРЕЙДЕР.

В общем, среди "умений" машины называют не только способность влиять на слух и зрение человека. Попав под ее действие, жертву могут ожидать внутренние кровоизлияния, потеря сознания и даже смерть.

Несмотря на это, вооружение было отправлено на сертификацию в Министерство здравоохранения, хотя влияние установки до конца не изучено – слишком много переменных. Каким был результат и утвердили ли эти машины для официального использования, неизвестно. Но намек на ответ можно найти дальше.

Что в итоге

По словам властей России, лазерно-акустическая "ГАЗель" предназначена для разгона беспорядков. В 2018 году для "Коммерсанта FM" по поводу этих машин дал комментарий Валерий Грибакин, тогдашний официальный представитель Росгвардии. Он заявил, что технику действительно закупили, но "образцы не являются оружием и предназначены для установки и постановки акустических и других помех при проведении контртеррористических операций". Против митингов такие машины обещали не использовать.