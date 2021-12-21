Сразу отметим, что новой эту "чудо-машину" назвать никак нельзя. Первые публикации о ней относятся к 2019 году, но разработали ее еще раньше. Неясно, применяли ли ее хотя бы раз на практике.
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Разогнать нельзя убить: где Россия ставит запятую
Первым фото машины опубликовал депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в своем твиттере. Тогда он отметил, что принял участие в заседании научно-технического совета Росгвардии, где осмотрел выставку вооружений и техники: как действующих, так и опытных образцов.
Спецтехника Росгвардии для ликвидации протестов / Фото Александр Хинштейн
Что же это такое? Как отмечает сайт іГРЕЙДЕР, который пишет о спецтехнике и дорожной индустрии в России, этого монстра называют Лазерно-акустическая "ГАЗель". Официальное название – "Системы комплексного нелетального воздействия" или СКНВ.
Как отмечает издание, за несколько лет до этого на сайте российских госзакупок разместили аукцион на технику, способную оглушить и ослепить людей на улице. Росгвардия якобы купила 2 таких автомобиля, отдав за оба 65 миллионов рублей. Установки, конечно, далеки от лазеров из "Звездных войн", но они отправляют мощный поток света в глаза людей.
Это и есть светлое будущее?
– задает риторический вопрос іГРЕЙДЕР.
- СКНВ можно установить не только на "ГАЗель", но и "на любой цельнометаллический фургон с боковой сдвижной и задней двустворчатой дверью и раскладной крышей".
- Мощность ДВС должна быть не менее 110 лошадиных сил.
- Внутри необходимо два пассажирских места. Вероятно, это означает, что по меньшей мере два человека нужны для управления установкой.
- Внутренние габариты не менее 3500х1550х1920 миллиметров. Размер проема в крыше не менее 3500х1200 миллиметров.
На что способна лазерно-акустическая "ГАЗель"
- Звуковая система продуцирует шум в 135 децибелов в довольно большом радиусе вокруг себя.
- Лазеры. По словам издания, эксперты отрасли не уверены, что ослепление ими будет временным для всех. Мощность световой установки неизвестна.
У людей разные болезни, разное зрение, кто-то в очках ходит, да и просто во время беспорядков на улице зрение бы не помешало. А то лежишь такой, слепой, глухой, и тебя дубинками еще и толкают – ситуация так себе,
– пишет іГРЕЙДЕР.
В общем, среди "умений" машины называют не только способность влиять на слух и зрение человека. Попав под ее действие, жертву могут ожидать внутренние кровоизлияния, потеря сознания и даже смерть.
Несмотря на это, вооружение было отправлено на сертификацию в Министерство здравоохранения, хотя влияние установки до конца не изучено – слишком много переменных. Каким был результат и утвердили ли эти машины для официального использования, неизвестно. Но намек на ответ можно найти дальше.
Что в итоге
По словам властей России, лазерно-акустическая "ГАЗель" предназначена для разгона беспорядков. В 2018 году для "Коммерсанта FM" по поводу этих машин дал комментарий Валерий Грибакин, тогдашний официальный представитель Росгвардии. Он заявил, что технику действительно закупили, но "образцы не являются оружием и предназначены для установки и постановки акустических и других помех при проведении контртеррористических операций". Против митингов такие машины обещали не использовать.