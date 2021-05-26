Кровавая луна: лунное затмение и суперлуна 26 мая – все, что вам нужно знать о событии

В среду, 26 мая, состоится местное затмение, которое продлится 14 минут. Это период, когда в сети появляется немало фейков о том, как затмение влияет на психологическое состояние людей и прочий антинаучный бред. Рассказываем о том, что происходит с Луной, как это работает и что значит.

В конце мая состоится интересное событие – полнолуние в сочетании с лунным затмением. В результате этого редкого явления естественный спутник Земли будет казаться больше и будет иметь багровую окраску.

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Суперлуние происходит при совпадении полнолуния с перигеем, во время наибольшего сближения Луны с Землей. Подобное природное явление уникально, хотя предыдущее полное затмение с "кровавой" Луной было в прошлом году, исключительность нынешнего затмения именно в том, что Луна будет огромной.

Где и когда можно увидеть затмение

Полное лунное затмение состоится 26 мая, в 14:18 (по киевскому времени). Жаль, но для жителей Украины его не будет видно. Наблюдать его можно будет на большей части территории США, Австралии и некоторых частей Южной Америки.

Почему Луна становится багровой

Дело в том, что затмения, как лунное, так и солнечное, происходят тогда, когда Солнце, Земля, которая вращается вокруг него, и Луна, вращается вокруг Земли, становятся в одну линию. Когда наша планета оказывается между Солнцем и Луной, она бросает тень на спутник.

Именно тогда мы и можем наблюдать частичное или полное лунное затмение. Но почему же Луна становится багровой? Все из-за того, что лучи синей части спектра рассеиваются в атмосфере, в отличие от красных, которые имеют более длинную длину волны. Это и окрашивает для нас Луну в кроваво-красный цвет.

Как это повлияет на людей

Те, кто сможет наблюдать за этим прекрасным природным феноменом однозначно получат массу положительных эмоций и ярких впечатлений. Другие же смогут насладиться фотографиями из соцсетей. В принципе это все влияние, которое вообще может иметь такое явление на человека.

Не стоит верить в запугивания и предупреждения астрологов, которые каждое лунное или солнечное затмения используют для создания и распространения фейков и прочей антинаучной бредятины без всякого доказательства.