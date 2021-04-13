Apple установила строгие стандарты контроля качества на своем конвейере, чтобы предотвратить производственные ошибки. Однако, это вовсе не означает, что такие ошибки не случаются. В Twitter опубликовали фото iPhone 11 Pro, логотип на задней панели которого нанесено откровенно криво.

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Кто купил бракованный iPhone

Смартфоны Apple с таким дефектом встречаются крайне редко – одно устройство из миллиона. Судя по снимкам, логотип Apple смещен вправо от центра, а его левый нижний край располагается чуть ниже, чем правый.

Twitter-аккаунт Internal Archive, который часто публикует изображения прототипов Apple заявляет, что такой дефект может встречаться даже реже, чем раз на миллион. И этот факт привлекает значительное внимание коллекционеров, для которых такие особенности являются не причиной отказаться от покупки, а наоборот – причиной получить вещь для своей коллекции.

Экземпляр с фото продали в Apple Store за 2 700 долларов. А потом покупатель перепродал его другому человеку. Сумма второй продажи неизвестна, но понятно, что она будет еще выше.

В целом, бракованные продукты Apple достаточно редко покидают стены фабрик, на которых они производятся. Однако, иногда все же попадают в розничные магазины. Калифорнийский техногигант чаще всего без проблем меняет дефектные устройства.