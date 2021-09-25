Кристоферу Риву должно было исполниться 69: легендарному "Супермену" Google посвятил дудл

Американского актера Кристофера Рива уже нет с нами. 25 сентября он бы отмечал 69 лет со дня рождения. Компания Google решила напомнить о "Супермене", создав соответствующий дудл.

Кристофер принял участие в 4 лентах, основанных на комиксах о самом известном супергерое. Также сыграл еще в более чем 50 фильмах. Знают его и как режиссера, сценариста и общественного деятеля.

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Кристофер был настоящим "Суперменом" / Фот Waldina

Последние годы провел в инвалидной коляске

Кристофер Рив родился 25 сентября 1952 года в Нью-Йорке в семье журналиста и поэта. Окончил одно из крупнейших американских высших учебных заведений в области искусства – Джульярдскую школу. Кинокарьеру начал в 1974 году. И уже через 4 года получил чуть ли не мировую славу, сыграв главную роль в фильме "Супермен". Впоследствии были еще 3 части этой кинофраншизы.



Кристофер Рив вместе со своим другом Робином Уильямсом в 1979 году / Фото Getty Images

Кроме съемок в кино и на телевидении, играл в театре, работал над многочисленными документальными фильмами и научно-популярными программами, участвовал в благотворительных акциях и кампаниях. Также играл на пианино, был спортсменом, исполнял трюки в фильмах, дважды в одиночку перелетал Атлантику на маленьком самолете, был опытным наездником, яхтсменом, аквалангистом, дельтапланеристов.

27 мая 1995 упал с лошади во время скачек в Вирджинии. В итоге сломал шейные позвонки и его парализовало. В то же время Кристофер не мог самостоятельно дышать, а говорил лишь с помощью вставленного в трахею аппарата.

С тех пор он посвятил свою жизнь реабилитационной терапии и совместно с женой открыл центр по обучению парализованных навыкам самостоятельного существования. Несмотря на травму, Кристофер Рив продолжал работать на телевидении, сниматься в кино и участвовать в общественной деятельности.



Когда Кристофера парализовало, для него жизнь не закончилась / Фото Getty Images

Более того, в 1997 году состоялся его режиссерский дебют. И довольно успешный – фильм "В сумерках" 5 раз номинировали на телевизионную премию "Эмми". В центре сюжета – мужчина, которому диагностировали ВИЧ.

Умер Кристофер Рив 10 октября 2004 года в своем доме в штате Нью-Йорк. В тот злополучный день у него случился сердечный приступ. Актеру было 52 года.

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Как Google отметил Кристофера Рива

Кристофер предстал в образе одновременно и "Супермена", и мужчины в автоматической коляске. Молодого актера изобразили на фоне Нью-Йорка и ясного неба. Вдали можно разглядеть надпись Google – ее своими формами создают облака.



Дудл, посвященный Кристоферу Риву / Работа компании Google

С днем рождения, Кристофер Рив. Вы остаетесь героем для многих как на экране, так и за его пределами!

– отметили в Google.

Добавим, что художники создали дудл на основе фото, которое предоставила Google семья Кристофера.



Оригинальное фото и эскизы дудлов ко дню рождения Кристофера Рива / Коллаж 24 канала

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В каких странах можно увидеть дудл о Кристофере Риве

США,

Перу,

Аргентина,

Чили,

Великобритания,

Франция,

Норвегия,

Германия,

Италия,

Греция,

Австрия,

Венгрия,

Нидерланды,

Чехия,

Хорватия,

Украина,

Болгария,

Словакия,

ЮАР,

Австралия,

Таиланд,

Новая Зеландия,

Финляндия,

Мексика.



Страны, в которых Google решил напомнить о Кристофера Риве / Cкриншот 24 канала