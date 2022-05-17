Ученые предполагают, что организмы, заключенные в кристалле соли, могут до сих пор быть живыми. Чтобы исследовать закрытые в кристалле образцы микроорганизмов, ученые использовали неинвазивные оптические методы.

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Как удалось выявить микроорганизмы

Обычно микроскопические ископаемые попадают в руки ученых в виде спрессованных камней, например, в сланце. Соль не способна сохранить органический материал в таком виде. Когда кристалл соли формируется в соленой воде, внутрь попадает небольшое количество жидкости. Это и делает галиты, как их еще называют, такими ценными источниками информации о температуре и составе воды и даже атмосфере при формировании минерала.

Один из образцов, взятых из фитоценоза Брауна (хорошо задокументированной стратиграфической единицы неопротерозой) в 1997 году, исследовала команда ученых под руководством Сары Шредер-Гомес из Университета Западной Вирджинии.

Ученые обнаружили органику в твердой и жидкой форме, что соответствует прокариотическим и эукариотическим клеткам. Некоторые из образцов носили следы распада, в то время как другие демонстрировали тот же уровень флуоресценции, что и современные организмы, а это уже свидетельствует об отсутствии повреждений.



Микроорганизмы во флюидных включениях галита стадии Браун / Фото Шредер-Гомес, Geology, 2022 год

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Таким образом, возможно, некоторые из организмов еще живы, отмечают исследователи. Жидкость, попавшая внутрь кристалла, могла стать подходящей средой обитания для микроскопических колоний. В конце концов, в прошлом ученым уже удавалось обнаружить живые прокариотические организмы из галитов в возрасте 250 миллионов лет.

Находка геологов имеет важное значение в поисках следов жизни на Земле и других планетах, где имеются большие залежи каменной соли, указывающие на существование в прошлом резервуаров с жидкой водой.