По условиям акции BlockFi, которая прошла перед этим, компания должна была перечислить бонусы в долларах. Однако программисты ошиблись. В результате некоторые клиенты платформы получили по 700 биткоинов.

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Реакция сторон

BlockFi заявила, что ошибка коснулась "меньше ста клиентов". Платформа уже связалась с ними и обсуждает решение проблемы.

На Reddit пользователи пишут, что BlockFi предлагает всем вернуть деньги за вознаграждение от 500 до 1000 долларов, в зависимости от объемов ошибочного зачисления – а в противном случае грозит судом.

Многие пользователи сервиса жалуются на трудности с выводом собственных средств, а один из клиентов платформы сообщил, что его обвинили в попытке вывести ложное вознаграждение – хотя он пытался получить назад свои деньги.

Сколько денег клиенты успели вывести и сколько платформе удалось вернуть, пока неизвестно.