Криптобиржа Coinbase сливала данные пользователей в реальном времени: что и кому передавали

Представители компании Tech Inquiry обнародовали детали контракта, который на три года заключила криптовалютная биржа Coinbase. Он предполагает слив данных буквально в прямом эфире.

Согласно договору, второй стороной которого является Министерство национальной безопасности США, компания обязалась раскрыть властям все транзакции клиентов, передавать локации криптовалютных кошельков и информацию о геолокации устройств за последние 3 года.

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Детали сделки

Tech Inquiry утверждает, что информация поступает в режиме реального времени в миграционную и таможенную полицию США (ICE) из программы Coinbase Tracer.

Первоначально программа называлась Coinbase Analytics и предназначалась для реализации механизма KYT – "знай свою транзакцию", фильтровавшего подозрительные адреса. Кроме того, она собирала и анализировала взаимосвязь адресов. А теперь у нее есть и другие задачи.

Соглашение о передаче данных было подписано в сентябре прошлого года на сумму 1,37 миллиона долларов и является одним из нескольких небольших контрактов между Coinbase и правительственными учреждениями США. До этого в августе 2021 года Coinbase продала ICE за 29 тысяч долларов одну лицензию на использование аналитического программного продукта – судя по всему, это было сделано для тестирования возможностей.

и является одним из нескольких небольших контрактов между Coinbase и правительственными учреждениями США. До этого в августе 2021 года Coinbase продала ICE за 29 тысяч долларов одну лицензию на использование аналитического программного продукта – судя по всему, это было сделано для тестирования возможностей. По данным The Intercept, в ICE получили возможность отслеживания транзакций, проводимых с использованием более 10 криптовалют, включая биткойн, Ethereum и Tether.

Отмечается, что Coinbase не требовала от ICE подтверждения согласия с лицензионным соглашением конечного пользователя, которое налагает определенные ограничения по поводу того, как клиент может использовать ПО.

Биржа подтвердила передачу данных геолокации клиентов, но заявила, что "передает только информацию, которая находится в открытых источниках". Представители Coinbase не комментируют вопрос о том, как именно ICE использовала данные клиентов платформы. При этом, говорят, Министерству не предоставляют полученные от трейдеров конфиденциальные данные.