Отмечается, что в течение апреля Binance запустит в работу благотворительную криптокартку для всех украинцев, вынужденных покинуть территорию Украины и нуждающихся в финансовой помощи.

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Среди прочего Минцифра и Binance начали работу над реализацией аутентификации украинских пользователей в бирже с помощью приложения "Дия".

Важно! С 2021 года Binance ввела принцип KYC (know your customer) и запустила обязательную верификацию пользователей, выводящих более 0.06 BTC в день. Они должны зарегистрироваться и предоставить документы, удостоверяющие личность.

Кроме того, Binance поддержит образовательные проекты Минцифры, в частности, о криптограмотности, чтобы больше украинцев получали цифровые навыки и новые цифровые профессии.

Чанпен Чжао подтвердил, что Binance неукоснительно соблюдает требования санкционной политики в отношении российских чиновников и банков из санкционного списка, причастных к военной агрессии в Украине, а также в режиме 24/7 будет реагировать на конкретные случаи, когда санкционный режим может быть нарушен,

– сообщил Федоров.