В Кремле размечтались о строительстве гигафабрики Tesla под Москвой: что ответил Илон Маск

Автомобильная компания Илона Маска сегодня имеет заводы в США, Шанхае, немецком Грюнхайде и Нидерландах. Известно, что Tesla стремится к расширению производства и продвигается все дальше на восток Европы.

Некоторые российские СМИ распространили информацию о том, что Tesla якобы построит новый завод в российском городе Королеве, названном в честь ученого-конструктора Сергея Королева. Ссылались они на материал издания "Аргументы недели". Последнее, в свою очередь, получило информацию непосредственно от представителей власти в Минпромторге и Торгово-промышленной палате.

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Что ответил Маск

Доказательством намерений компании приводят недавнюю встречу Илона Маска с сыном и внуком Сергея Королева. Дело в том, что сразу несколько российских губернаторов – Московской и Калужской областей, а также Республики Удмуртии – предлагали Маску налоговые льготы на строительство заводов на их территории, соревнуясь между собой. И эту встречу журналисты издания "Аргументы недели" расценили как прямой ответ на вопрос о месте строительства (город Королев находится в Московской области).

Принципиально решение по заводу в Королеве принято в Кремле. Это символично. Так как основатель Tesla известен своей любовью к российской космонавтике и ее истории. Он неоднократно упоминал имя Сергея Павловича Королева в своих интервью и книгах. Маск всегда говорил, что достижения "Роскосмоса" не были бы такими мощными, если бы корпорация не стояла на плечах гигантов, к числу которых он относит и Сергея Королева. Один из залов корпорации SpaceX носит его имя,

– пишут "Аргументы недели", ссылаясь на Торговую палату России.

Однако, судя по всему, авторы статьи немного поспешили с выводами. Потому что Илон Маск отрицает эту информацию. После того, как в твиттере опубликовали сообщение о предполагаемой фабрике в России, предприниматель ответил лично.

"Tesla пока не определилась с четвертой локацией Gigafactory", – написал Илон Маск.

Между тем такой вариант развития событий все же возможен. Еще в мае Маск объявил о выходе компании на российский рынок. Он ничего не сказал о строительстве фабрики, однако, чтобы удовлетворить потребности такой большой территории, вероятно, будет выгоднее разместить производство в пределах страны, а не завозить машины из Германии или Китая.