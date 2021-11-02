В кратере Марса обнаружили индикаторы присутствия органики: что это значит и почему это важно

Аппарат Curiosity взял очередную пробу грунта у подножия горы Эолида, но на этот раз поместил ее не в пустой бокс, а в емкость с химическими веществами. Анализ выделившихся в результате молекул показал присутствие среди прочего бензойной кислоты и аммиака органического происхождения. Пока это не находка органики, но, говорят ученые, эти молекулы четко указывают на ее присутствие.

Ученые описали свое открытие в статье журнала Nature. По словам Мевы Миллер, специалиста Центра космических полетов им. Годдарда и главного автора статьи поначалу эксперимент должен был послужить образцом для дальнейших химических опытов с образцами марсианской почвы. И хотя ученые не обнаружили того, что искали (биосигнатуры), они продемонстрировали, что метод бесспорно работает.

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Исследование Марса

Астрономы считают, что когда-то на Марсе были реки и озера, а раз так, то могли быть и микроорганизмы. Чтобы обнаружить их, ученые искали биосигнатуры – определенные химические вещества, которые могли производить некоторые формы жизни, будь то микробы или что-то сложнее.

Кстати, марсоход Curiosity приземлился в кратере Гейл 6 августа 2012 года и с тех пор изучает почву планеты на предмет следов внеземной жизни.

Кроме того, велся поиск органических молекул, ставших основой жизни на Земле. Curiosity уже находил его в залежах Марса, но новая находка пополнила список типов органических молекул планеты. Это означает, что шансы на то, что здесь, по крайней мере, была жизнь, растут.

Важная находка

В марте 2017 года марсоход взял пробу почвы из дюн Бегнолда. Поскольку бур тогда был неисправен, ученые решили провести первый в своем роде эксперимент. Внутри аппарата расположены 74 емкости для образцов и девять из них заполнены химической смесью. Обычно образец опускают в один из пустых контейнеров, но не в этот раз.

После анализа образца исследователи идентифицировали органические молекулы, которых Марсе не находили. Две важнейшие из них – бензойная кислота и аммиак. Они не биосигнатуры, но являются индикаторами их присутствия.



Дюны Бегнолда, где были обнаружены соединения / Фото NASA

Теперь команда планирует найти молекулы, которые их породили.

Как только мы их найдем, сможем сказать, откуда они происходят, – сказала Миллер. – Сегодня все эти молекулы, обнаруженные на Марсе, позволяют предположить, что они возникли в результате геологических процессов.

Поскольку образцы были найдены в кратере Гейла, в котором в древности, вероятно, была вода, молекулы могут указывать на жизнь.