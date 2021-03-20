Недалеко от города Моа, расположенного на востоке Кубы, упал и взорвался метеорит. Инцидент произошел в пятницу, 19 марта.

Местные жители утверждают, что сначала заметили красный и белый свет, а после его снижения произошел громкий взрыв.

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Руководитель Национальной сейсмологической службы Аранго Ариас подтвердил информацию о падении космического тела.

По данным датчиков, это не взрыв земного происхождения, поскольку это было событие с такими характеристиками, наша техника зафиксировала ударную волну,

– сказал он.



На востоке Кубы упал метеорит / Фото из твитера Alex-2011