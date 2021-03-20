Красный и зеленый свет, а затем взрыв: на Кубе упал метеорит – фото
Недалеко от города Моа, расположенного на востоке Кубы, упал и взорвался метеорит. Инцидент произошел в пятницу, 19 марта.
Источник:Cubadebate
Местные жители утверждают, что сначала заметили красный и белый свет, а после его снижения произошел громкий взрыв.
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Руководитель Национальной сейсмологической службы Аранго Ариас подтвердил информацию о падении космического тела.
По данным датчиков, это не взрыв земного происхождения, поскольку это было событие с такими характеристиками, наша техника зафиксировала ударную волну,
– сказал он.
На востоке Кубы упал метеорит / Фото из твитера Alex-2011
Что такое метеорит?
Метеорит – это твердое небесное тело, упавшее на поверхность Земли или другого космического тела из космоса.
За сутки на Землю падает 5 – 6 тонн метеоритов, большинство из них сгорает в атмосфере нашей планеты.
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