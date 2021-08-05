"Космическая симфония": телескоп NASA зафиксировал красных гигантов, которые пульсируют

Красный гигант – это звезда средней массы на поздней стадии своей эволюции. Как и в случае с Солнцем, у этих звезд могут быть сейсмические волны и другие колебания. Недавно ученые обнаружили огромное количество красных гигантов, колебания которых можно сложить в своеобразную симфонию.

Постоянные конвекционные движения в звездах вызывают определенные колебания поверхности, которые мы можем зафиксировать. Когда же звезда превращается в красного гиганта, то начинает расширяться в 10 или более раз. Эти огромные газовые оболочки также пульсируют с определенным периодом и амплитудой, что означает, что их колебания можно наблюдать. Это и удалось сделать благодаря данным с космического телескопа NASA TESS.

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"Звездная симфония" красных гигантов: смотреть видео

Сколько TESS обнаружил красных гигантов, которые пульсируют

TESS ведет наблюдение за небом, используя 4 камеры. Во время своей двухлетней основной миссии TESS исследовал около 75% небесной сферы. Каждая камера делала полное изображение размером 24 на 24 градуса каждые 30 минут. В середине 2020 года камеры начали делать одно изображение за 10 минут.

Чтобы обнаружить красные гиганты, которые пульсируют, ученые использовали нейросеть. Чтобы научить ее правильно выявлять и интерпретировать цели, ученые дали ей для обучения данные по 150 тысячам звезд, исследованных телескопом Kepler. Из них 20 тысяч были именно красными гигантами, которые колебались.

Чтобы обнаружить этих красных гигантов из данных телескопа TESS, пришлось проанализировать аж 24 миллиона звезд. Оказалось, что более 158 тысяч из них – красные гиганты, которые пульсируют. Расстояния до звезд определили, использовав данные с телескопа Gaia.

С помощью Gaia TESS дал нам билеты на концерт красных гигантов,

– шутят ученые.

TESS исследует небесную сферу: смотреть видео онлайн