Красивое зрелище: ракета SpaceX Falcon 9 образовала голубую спираль в небе Новой Зеландии

Жительница Новой Зеландии Клэр Рехилл сделала снимок спирали, повисшей в небе над Квинстауном — городом на Южном острове. Фото она разместила в твиттере, предположив, что это как-то связано со SpaceX – женщина не прогадала.

Как сообщает 24 канал, спираль в небе появилась благодаря двухступенчатой ракете SpaceX Falcon 9, стартовавшей с площадки космодрома на мысе Канаверал во Флориде и выведшей на орбиту спутник связи американской компании Globalstar.

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Как образовалась спираль

Явление было образовано разгонным блоком Falcon 9. Спираль возникла в тот момент, когда верхняя степень Falcon 9 выпускала оставшиеся топлива, вращаясь вокруг продольной оси, чтобы стабилизировать свою ориентацию, прежде чем затонуть в Тихом океане.

В отличие от первой ступени Falcon 9, которая является многоразовым, верхняя – расходный материал. Такие спирали заметили и после прочих запусков Falcon 9.



Спираль создана ракетой Falcon 9 / Фото с твиттера Клэр Рехилл

Следует отметить, что ракеты Falcon 9 нечасто оставляют после старта впечатляющие следы в небе, однако их запускают настолько много, что найти фото с яркими полосами или впечатляющими образованиями в результате полета ракеты довольно легко.

Тем не менее каждый старт Falcon 9 непременно доставляет удовольствие, поскольку впечатляющая автономная посадка первой ступени на плавучую платформу или площадку удивляет до сих пор.

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Новый рекорд SpaceX

Напомним, что SpaceX с 17 по 19 июня успешно запустила в космос три ракеты из трех стартовых площадок в США – это стало новым рекордом для компании. Всего на орбиту отправили 53 спутника Starlink, немецкий военный спутник и коммерческий спутник связи.

Кстати, ракета Falcon 9, отправившая спутники на орбиту 17 июня, совершила свой тринадцатый полет. Подобным количеством успешных запусков пока не может похвастаться ни одна ракета из флота SpaceX.

Известно, что этот экземпляр ракеты выполнил уже девять миссий, связанных с выводом на орбиту спутников Starlink, а также три коммерческих проекта.