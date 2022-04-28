Крах системы экспертизы: в России выдали патент на вечный двигатель

Очередные новости параллельной реальности поступили из России. Там Федеральная служба по интеллектуальной собственности, более известная как Роспатент, выдала патент на конструкцию вечного двигателя. И уже давно.

Как пишет источник, патент на конструкцию вечного двигателя выдали еще в августе 2020 года. Почему о нем стало известно только сейчас, неясно.

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Россия – вечный двигатель…мемов

Патент описывает роторный инерционный двигатель, который "использует для своей работы экологически чистую, возобновляемую энергию силы инерции доцентрового ускорения вращающейся жидкости с одинаковой с ротором двигателя угловой скоростью".

"Роспатент", судя по всему, не смутила абсурдность такого "изобретения" и тот факт, что во всем мире не только ученые, но и патентные ведомства принципиально игнорируют любые конструкции, нарушающие правила термодинамики. Вечный двигатель фактически стал мемом научного мира, ведь еще со времен зарождения инженерного дела человечество пыталось построить машину, которая обеспечивала бы непрерывное и постоянное генерирование энергии, но никому это не удалось, ведь это противоречит законам физики.

В российском ведомстве объяснили одобрение заявки ее непротиворечивостью бюрократическим правилам.

Экспертиза патента не предусматривает экспериментов или опытов для проверки работоспособности по изобретению.

Важно лишь, чтобы в документах содержалась необходимая для воспроизведения разработки информация.

Кроме того, заявка должна удовлетворять ряд требований, включая новизну и оригинальность, но при этом заявка не обязана соответствовать каким-либо научным принципам.

Автор патента заявил, что он рад и собирается продать свое изобретение, но он при этом не может точно объяснить, как работает его аппарат.

На создание модели ему нужно "максимум 5 миллионов рублей".

Так называют гипотетическую конструкцию, способную работать неограниченно долго и генерировать больше энергии, чем потребляет для работы. Такой аппарат требует запуска только один раз и в дальнейшем фактически находится на самообеспечении, не требуя дополнительных действий, ресурсов, поступления энергии. Так это выглядит в воображении фантазеров.

Мой двигатель не нарушает законы термодинамики, поскольку черпает энергию из окружающей среды, аналогично двигателям, работающим на энергии солнца, или энергии радиоактивного распада. В нашем случае двигатель работает на неисчерпаемой потенциальной энергии инерционного напора жидкой среды. Эта редкая среда тоже находится вокруг нас,

– говорит автор Анатолий Щербатюк.

В комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме Российской академии Наук этот прецедент назвали крахом отечественной системы экспертизы.