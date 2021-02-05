Украинский новичок Аталанты Виктор Коваленко попал в заявку своей команды на ближайший матч Серии А.

У украинца будет шанс дебютировать за "бергамаски" в домашнем матче против Торино, который состоится в субботу, 6 февраля.

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Также в заявке команды присутствует и второй украинец Руслан Малиновский.

Отметим, что Коваленко оказался вне списка игроков Аталанты на поединок 1/8 финала Лиги чемпионов с Реалом и пропустил полуфинал Кубка Италии против Наполи.

Что известно о карьере Коваленко

Виктор – воспитанник академии Шахтера. Коваленко прошел все ступени и был лидером команды U19, которая играла в финале Юношеской лиги УЕФА-2015.

В составе сборной Украины U20 Виктор принимал участие в чемпионате мира и с 5 голами стал лучшим бомбардиром турнира, получив "Золотую бутсу".

Коваленко дебютировал за Шахтер в сезоне-2014/15. Вместе с "горняками" он стал обладателем 10 трофеев: по 4 раза выигрывал чемпионат и Кубок, дважды – Суперкубок Украины.



Достижения Виктора Коваленко / Инфографика Спорт 24