Ученые выяснили, что коты прекрасно понимают людей, им просто совершенно наплевать

Каждый владелец кота подозревал, что его любимец игнорирует его – и теперь новое исследование, похоже, подтверждает эту догадку. Работа, опубликованная в журнале Animal Cognition, продемонстрировала, что коты знают, когда их хозяева разговаривают с ними, но иногда решают это игнорировать.

Исследователи сидели с 16 парами кошек и людей, живших в квартирах-студиях, и проигрывали им записи взаимодействия пар, а затем записи людей, говоривших те же звуки, что и коты, но в регистре голоса, похожем на тот, который они использовали для общения с другими людьми. Исследователи также проигрывали котам записи разговоров с другими людьми, на которые коты вообще не реагировали.

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К удивлению тех, кто неоднократно пытался привлечь внимание своего кота, оказалось, что животные способны отличить тон голоса, которым с ними разговаривают люди, от тона, которым люди разговаривают друг с другом. Иными словами, коты, кажется, знают, кто с ними разговаривает, даже если они ведут себя так, будто это не так.

Интересное открытие

Самым интересным – и самым смешным – открытием в исследовании, проведенном учеными из Парижского университета Нантер, было то, что некоторые из кошек только реагировали, когда их человек разговаривал с ними в регистре детской речи, подергивая ушами, а в других случаях казались совершенно незаинтересованными.

Некоторые кошки смотрели в сторону звуков кошачьего лепета и мяуканья своего хозяина, приостанавливали свою деятельность или реагировали иным образом.

Наши результаты подчеркивают важность отношений один на один для домашних кошек-компаньонов, которые, похоже, не обобщают коммуникацию, развитую с одним человеком, на всех человеческих собеседников, – пишут исследователи в статье.

В итоге можно сказать, что коты, кажется, знают, когда с ними разговаривают их же люди – но во многих случаях им просто плевать.

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Но не следует считать, что коты не ценят своих хозяев. Ранее учёные обнаружили, что на самом деле домашние кошки очень сильно привязаны к своим владельцам на эмоциональном уровне. Эта привязанность может проявляться в очень необычной для нас форме. Да, когда кошка обдирает ваш диван затачивая свои когти – она проявляет свою любовь.