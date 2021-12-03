Кости и золото: на Крите нашли древний клад

Археологи очень любят находить сокровища. В отличие от воров, они не планируют ими обогатиться. Клад для археолога – это дополнительная возможность познать далекое прошлое и понять жизнь древних людей.

Археологи проводили раскопки недалеко от города Ларнака, Кипр, когда обнаружили там две гробницы. Когда они зашли к ним, то обнаружили неслыханные археологические сокровища: кости, резные фигурки богов, керамику и, конечно, золото. Погребальные камеры датируются 1350 годом до нашей эры – тогда в Египте правила царица Нефертити.

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Украшение, найденное в гробнице / Фото University of Gothenburg

Раскопки и редкое сокровище

После обнаружения гробниц, началась рутинная и кропотливая археологическая работа. Дело в том, что, например, кости после трех тысячелетий стали очень хрупкими. Поэтому нужно было уметь правильно обращаться с находками. Всего было обнаружено 155 скелетов и около 500 различных материальных ценностей.

Находки свидетельствуют, что это семейные усыпальницы руководящей элиты города. Например, мы нашли скелет пятилетнего ребенка с золотым ожерельем, золотыми серьгами и золотой диадемой. Вероятно, это был ребенок из влиятельной и богатой семьи,

– рассказывает руководящих раскопок Питер Фишер.

Кроме золотых украшений, были найдены и драгоценности из серебра, слоновой кости, бронзы и драгоценные камни. Материальные ценности свидетельствуют, что склепами пользовались долгие годы и там успели накопиться вещи, относящиеся к нескольким культурам, разделенным во времени.

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Фигурка богини с головой птицы / Фото University of Gothenburg

Интересным представляется многообразие находок. Речь идет о том, что среди погребений был найден красный драгоценный камень сердолик из Индии, синий драгоценный камень лазурит из Афганистана, янтарь из окрестностей Балтийского моря, древняя печать с территории нынешнего Ирана, остатки рыбы из Нила и другие украшения, которые тоже относят к Египту времен царицы Нефертити. Это свидетельствует о мощной торговле, которую вели вельможи Крита чуть ли не со всем известным миром и даже "варварским" Севером.