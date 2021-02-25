Стартап LyteLoop Technologies с США запустит технологию хранения данных на орбите, прямо на борту спутников. По словам генерального директора Lyteloop Охад Харлева, такой способ хранения будет более экологичным, безопасным, масштабируемым и конфиденциальным, чем на традиционных серверах на Земле.

Концепция заинтересовала частных инвесторов, которые недавно вложили в LyteLoop 40 миллионов долларов.

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Чего ожидают от технологии

LyteLoop разрабатывает так называемое фотонное хранилище данных, где информация закодирована в световых импульсах, которые бесконечно "путешествуют" между зеркалами или в замкнутом оптоволокне. LyteLoop может применить свою технологию и на Земле, но приоритет компании – создание космических центров данных.

Чтобы технология работала, она должна оперировать [светом] в вакууме или почти в вакууме, а космос предоставляет это бесплатно,

– сказал Охад Харлев.



Данные постоянно перемещаются между спутниками, что затрудняет их взлом / Фото LyteLoop

Компания собирается доставить на орбиту шесть экспериментальных спутников в течение трех лет. Через пять лет запустят сервис хранения данных. Полученные от инвесторов средства позволят стартапу в четыре раза увеличить команду, нанять инженеров и ученых, необходимых для совершенствования технологии. Основными клиентами компании будут организации, которым необходимо хранить большие объемы данных: предприятия, ориентированные на рынок B2B, а также предприятия с жесткими требованиями к безопасности, конфиденциальности или управления данными.

По словам разработчиков такое космическое хранилище будет более безопасным, чем традиционные, так как данные будут находиться в космосе – они перемещаются со скоростью света и постоянно находятся в движении между спутниками, что значительно усложнит взлом. Для защиты данных LyteLoop будет использовать квантовое шифрование, которое, как считается, невозможно сломать.

Запуск спутников обойдется дороже, чем строительство традиционных дата-центров, но стоимость эксплуатации и управления хранилищем в космосе составляет менее 1/10 стоимости эксплуатации на Земле. В результате десятилетний период пользования такими спутниками обойдется дешевле, чем технологии, используемые сегодня на Земле.

Смотрите короткую демонстрацию новой технологии: видео

Частично экономия средств связана с тем, что технология LyteLoop гораздо экологичнее. Космический дата-центр работает на солнечной энергии, ему не нужны большие объемы воды для охлаждения оборудования, а также запасы сырья и материалов для оборудования для хранения данных.

Клиенты смогут получать доступ к данным так же, как это делается сейчас. Пользователь на Земле спрашивает файл, запрос идет от наземной станции к шлюзовому спутнику и к спутникам LyteLoop. Данные передаются таким же образом обратно вниз.

Это очень быстро. Задержка от одного конца до другого составляет менее 45 миллисекунд,

– говорит Харлев.

Переговоры с потенциальными партнерами, которые могут разместить серверы в космосе, уже прошли.