Внутрь спутника будут помещены дрожжи для уникального эксперимента. Поскольку биологические механизмы дрожжевых клеток аналогичны человеческим, эта органическая нагрузка поможет ученым в изучении влияния космической радиации на живые клетки в районе Луны.

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Цель миссии

Основная работа миссии BioSentinel заключается в наблюдении за жизненными показателями дрожжей, чтобы увидеть, как они ведут себя при действии радиации из далекого космоса. В частности, будет изучаться рост дрожжевых клеток и метаболическая активность.

Это очень важный эксперимент, поскольку его результаты позволят ученым оценить влияние радиации на людей, которые отправятся к Луне в будущих миссиях Artemis. Дело в том, что астронавты на Земле и низкой околоземной орбите защищены от разрушительного воздействия космического излучения. Однако вне защитного слоя Земли, например, на Луне, радиационное воздействие существенно возрастает.

Кроме того, в космос планируют отправить водоросли, растения и грибы. Корабль Orion преодолеет радиационный пояс Ван Аллена, расположенный за пределами низкой околоземной орбиты. В подобных поясах находятся протоны и электроны солнечного ветра с зарядом около трех МэВ (мегаэлектронвольт). Радиационные поля Ван Аллена обычно располагаются рядом с планетами, обладающими сильным магнитным полем. Благодаря поясам Ван Аллена, биологический груз сможет испытать влияние космической радиации в полной мере.

Подробнее о миссии NASA: смотрите видео

Старт беспилотной миссии Artemis уже близко

NASA надеется провести испытательный полет в рамках миссии Artemis 1 без экипажа вокруг Луны уже в конце августа. В общей сложности предложены три соответствующие даты – 29 августа, как основная и 2 сентября и 5 сентября как запасные.

Тестовый полет должен продемонстрировать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии Artemis.

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Программа Artemis была опубликована в сентябре 2020 года. Ее главная цель – возвращение через 53 года американских астронавтов на лунную поверхность в 2025 году, строительство лунной станции на орбите спутника и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.