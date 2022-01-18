Среди всех методов поиска экзопланет, самым результативным является транзитный. Он состоит в том, чтобы фиксировать изменение светимости звезды во время момента, когда планета частично заслоняет ее собой. Именно таким способом будущая космическая обсерватория PLATO будет искать далекие миры.

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Транзитный метод обнаружения экзопланет: смотрите видео

Охотник на экзопланеты получил "зеленый свет"

Европейское космическое агентство (ESA) сообщает, что в миссии PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of stars) начинается новый этап разработки после того, как закончился "критический обзор" всего проекта специалистами. Целью обзора было проверить, действительно ли вся система сможет эффективно работать, проявляя экзопланеты, или ее необходимо усовершенствовать.

Особенно в ESA переживали за "глаза" обсерватории – 26 камер с собственными ПЗЗ-матрицами. Каждая камера представляет собой телескоп-рефрактор с шестью линзами и диаметром объектива 120 миллиметров. В агентстве беспокоились о рисках, которые возникают во время серийного производства камер. За несколько месяцев около 100 человек из ESA вели "критический осмотр" и подтвердили надежность всей системы.

Теперь работы над телескопом продолжатся до 2023 года, когда придет время следующего "критического обзора", который сконцентрирует внимание на конструкции космической обсерватории. Если и этот обзор завершится успешно, то начнется сборка зонда в единое целое. Запуск телескопа PLATO ожидается в конце 2026 года.