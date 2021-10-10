Космос, как на ладони: как на Тернопольщине энтузиасты популяризируют астрономию

По субъективному мнению многих специалистов, астрономия в Украине развита достаточно слабо. Это касается не только профессиональной науки, но и школьного уровня. Но такая досадная ситуация, конечно, не везде. На Тернопольщине, в селе Лозовая, для школы построили целую обсерваторию. А вокруг нее сплотились энтузиасты, вкладывающие собственные силы, время и средства в любимое дело.

Село Лозовая расположено недалеко от Тернополя, на территории Байковецкой общины. Именно здесь, возле школы, была построена первая в Украине школьная сельская автоматизированная обсерватория. Она стала доминантой окружающей территории: сюда приезжают со всех окрестных городов и сел, сюда водят экскурсии, сюда дети и взрослые приходят, чтобы "прикоснуться" к небесам.

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Лозовская астрономическая обсерватория в объективе Андрея Ревуна: смотреть видео

Рождение мечты

Вероятно, никто лучше не расскажет о появлении обсерватории ЛАО (Лозовская астрономическая обсерватория), как преподаватель физики и астрономии Лозовской школы Михаил Шемеля.

Мужчина вспоминает, что интересоваться физикой начал еще с детства. Это было закономерно, ведь в "уголке", где жил Михаил, "и старшие, и младшие – все вместе занимались спортом, все интересовались физикой и математикой". Конечно, не обошлось и без преподавателя в первой школе, который смог заинтересовать детей предметом.

Сегодня, спустя много лет, предпочтения Михаила не изменились. Например, преподаватель физики делает пробежку утром и вечером. Почти за пять лет Михаил пробежал около 12 500 километров. Напомним, что диаметр земного шара имеет около 12 750 километров.



Галактика Андромеды, сфотографированная телескопом ЛАО / Фото Андрея Ревуна

Сначала мы с учителями провели мониторинг уровня знаний по астрономии среди учеников. Оказалось, что он был очень низкий,

– вспоминает Михаил Шемеля.

В школе понимали, что такую ситуацию нужно исправлять. Для начала решили "посмотреть, что такое телескоп" и организовали поездки по разным обсерваториям и планетариям. Тогда же познакомились с профессором Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника Климишиным Иваном Антоновичем, который до сих пор находится в тесном контакте с энтузиастами астрономии Тернопольской области. Кстати, в честь Ивана Антоновича назван астероид 3653 Klimishin.

Позже Михаил вместе с единомышленниками создали "Небосвод" – астрономическое общество Тернопольского района. После чего уже задумались над ведением серьезной популяризации. Решили начать с лекций, поэтому пригласили Ивана Климишина, чтобы он их прочитал.

Позже Михаил организовал в школе научное мероприятие "Астропикник", на которое были приглашены представители власти от новосозданной Байковецкой объединенной территориальной общины. На подведении итогов мероприятия у Михаила Шемели спросили о том, чего не хватает школе для развития астрономического направления.

Не хватает обсерватории над школой. Смотрите, какая красивая крыша, здесь можно купол поставить,

– вспоминает Михаил.

Школа получила согласование. Теперь нужно было составить проект, чтобы вынести его на голосование во время сессии совета. Конечно, тогда, в 2016 году, никто в школе не понимал, что купол на самой школе ставить нельзя. Дело в том, что тепло от дома будет сильно мешать астронаблюдениям.

И на помощь пришел Сергей Вербицкий, который, как никто другой, знает, что такое телескоп и обсерватория. Сергей сделал чертеж обсерватории и этот проект был поддержан на сессии совета Байковецкой ОТГ. Обсерватория была торжественно открыта 20 июня 2018 года.



Обсерватория в селе Лозовая была открыта 20 июня 2018 года / Фото Андрея Ревуна

"ТерАстро" и большие энтузиасты астрономии

Вокруг обсерватории, словно планеты вокруг звезды начали вращаться энтузиасты астрономии, которые всеми силами популяризируют отрасль. Сама же Лозовская астрономическая обсерватория играет роль Солнца для любителей этой непростой науки.

Богдан Плисюк вспоминал, как когда-то он вынес телескоп на школьный стадион. Это был 6-сантиметровый рефрактор, в который мужчина наблюдал за Луной.

Кратеры и горы были отчетливо видны, очень рельефно. Вероятно, чистая атмосфера была. И тут ко мне подбегают дети. Спрашивают, что же я там вижу такое? И одна девочка смотрит в телескоп и восклицает: "О, Луна! Как близенько. Я к ней прикоснусь". И вытягивает руку, глядя в окуляр и тянувшись к Луне. Меня это так поразило, что я подумал, что надо выносить телескоп и показывать детям небо. Богдан Плисюк Учитель физики и астрономии Тернопольской ООШ I-III ст. №27, преподаватель Тернопольской малой академии наук

Похожая история есть и у директора Лозовской школы Чаповской Анны, чьи внуки живут в штате Арканзас, США. Госпожа Анна рассказывала деткам про обсерваторию и теперь они взяли себе за привычку утром здороваться с Солнцем, Луной и звездами, а вечером – прощаться.

На самом деле таких детей множество. И в Лозовой стоит уже не 6-сантиметровый рефрактор, а рефлектор с диаметром зеркала 375 миллиметров. Кроме того, школа имеет несколько меньших телескопов, которыми ученики могут пользоваться. Поэтому средства популяризации значительно расширились и дотянуться до луны детям стало проще.



Фрагмент рассеянного звездного скопления Плеяды, сфотографированного телескопом ЛАО / Фото Андрея Ревуна

Образование "ТерАстро"

Интересуются небом не только дети, но и взрослые. И если кто-то хочет просто заглянуть в окуляр телескопа, чтобы увидеть кольца Сатурна или экваториальные полосы Юпитера, то другие люди начинают интересоваться астрономией на более серьезном уровне.

У каждого своя история того, как "небо пришло в их жизнь":

У кого-то друзья занимались астрофотографией.

Кто-то посмотрел "Интерстеллар".

Богдан Плисюк в детстве увидел лунное затмение и это событие стало решающим.

А у Михаила Шемели и так все вокруг интересовались точными науками, поэтому астрономия стала логическим продолжением его жизненной тропинки.

Всех вместе собрала Таня Свинарик-Иващенко. Любовь к астрономии пришла к ней недавно, в 2016 году, когда Татьяна вместе с детьми посмотрела фильм "Интерстеллар". А дальше пошло "как по маслу": интерес, изучение, собственный телескоп, первые попытки фотографирования, поиск единомышленников.

Сначала Таня нашла Киевский клуб любителей астрономии Astropolis. Неожиданно на форуме нашлась ссылка на тернопольских астрономов-любителей. Так Татьяна познакомилась с Сергеем Вербицким, астрономом-любителем и владельцем торговой марки "Белый лебедь", которая занимается изготовлением астрономического оборудования.



Домашняя обсерватория Сергея Вербицкого / Фото Вячеслава Журбы, 24 канал

Таня на этом не остановилась и продолжила искать единомышленников. Разместила объявления в газетах, на местных медиасайтах и в новостных группах в фейсбуке. Так удалось "выйти" на Юрия Стоянова. Оказалось, что Юра не просто интересуется астрономией, но и регулярно выходит со своим телескопом на "тротуарку" – берет телескоп на улицу и показывает объекты неба всем желающим, популяризируя тему.

Юрий увлекся астрономией, когда увидел в небе "две точки, которых раньше там не было". Мужчина начал искать информацию, что же это такое. Оказалось, что это Юпитер и Сатурн. Но это был своеобразный "космический Рубикон", перейдя который, Юрий уже не повернул назад, а начал интересоваться темой еще больше. Скоро он купил себе телескоп, очки и линзу Барлоу для удобных наблюдений. Сначала Юрий звал друзей на "тротуарки", а потом к нему начали подходить все желающие. После знакомства с Татьяной, они начали выходить на "тротуарки" вдвоем.

Позже Татьяна начала искать единомышленников по тегам вроде "астрономия". Так к команде присоединился талантливый фотограф Андрей Ревун, астроном-любитель Дмитрий Кучер и архитектор Владимир Криса, который сейчас составляет каталог созвездий северного неба с полным описанием его объектов и других интересностей.

Все были разрознены. Не было ничего общего. Мы были словно планеты – каждый на своей орбите,

– вспоминает Татьяна.

Сплотившись, энтузиасты решили создать тематическую группу в сети Facebook под названием "Астротернополь". Главная цель – информирование любителей и интересности по теме.

Но тут Сергей Вербицкий рассказал о Лозовской обсерватории, которая тогда еще строилась. Михаил Шемеля радушно принял "молодое поколение" астрономов-любителей. Так было положено начало мощному астрономическому объединению Тернопольщины – клубу любителей астрономии "ТерАстро", территория астрономии.

Моя история вхождения в астрономию началась с "Интерстеллара". А дошло вплоть до создания клуба и до объединения многих энтузиастов в единое целое,

– рассказывает Татьяна.

Участники клуба "ТерАстро" / Фото Андрея Ревуна

Популяризация астрономии

Конечно, популяризация не ограничивается только "тротуарками". Теперь, после образования команды "ТерАстро" и ее сплочения вокруг Лозовской астрономической обсерватории, можно было подойти к делу фундаментальней.

Начали с астрономических кружков, которые основали в школе села Лозовая. Если раньше дети могли только смотреть в учебниках на астрономические объекты, то теперь они могут увидеть их воочию. Поскольку у школы есть несколько телескопов, то наблюдение можно проводить для большого количества детей. Сама же обсерватория используется преимущественно для астрофотографии объектов глубокого космоса, которые в обычные телескопы практически нереально увидеть.

На астрокружках дети исследуют карту звездного неба, изучающие различные типы монтировок для телескопов, узнают о принципах астрофотографии и самостоятельно ведут астрономические наблюдения за космическими объектами – планетами, звездными скоплениями, туманностями.

Не забывают в "ТерАстро" и о конкурсах, которые периодически устраивают для молодых астролюбителей. Например, нужно быстро найти определенное количество созвездий. Награда более чем заманчивая – телескоп.

Кстати, с телескопами для награды победителей помогает Сергей Вербицкий. Впервые он бесплатно предоставил телескопы еще во время проведения "Астропикника", до постройки обсерватории.



На астрономические экскурсии радушно приходят как дети, так и взрослые / Фото Андрея Ревуна

Для всех желающих…

Побывать в ЛАО могут не только дети и взрослые села Лозовая, но и отовсюду. Экскурсии и мероприятия проводятся регулярно. Члены "ТерАстро" выносят оборудование во двор школы, где посетители могут наблюдать за планетами, звездными скоплениями и другими объектами на небесной сфере.

Более того, проводятся выставки астрофотографий и выезды к планетариям. Так энтузиасты организовали выезд учеников и любителей астрономии в Житомир, в музей космонавтики имени Сергея Павловича Королева. Там была возможность пообщаться с астронавткой Хайдемари Стефанишин-Пайпер, которая имеет украинское происхождение.

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И, вероятно, кульминацией среди мероприятий стало событие Astro Run, организованное участником клуба "ТерАстро" Олегом Бутковским. В "Звездном забеге" энтузиасты объединили спорт и астрономию. Пробежав от 5,3 до 18,5 километров, участники могли отдохнуть возле Лозовской обсерватории. После отдыха были организованы астронаблюдения и экскурсия по звездному небу. Вполне вероятно, что мероприятие станет ежегодным.



После забега участники получили свои призы / Фото Отдела культуры, молодежи и спорта Байковецкой территориальной общины

Для чего нам нужна астрономия

Дорого ли энтузиастам обходится это астрономическое хобби? Да, ведь, как говорит Татьяна, "все, что связано с оптикой – это дорого". Кроме телескопа Таня также имеет микроскоп, благодаря которому исследует с детьми микромир. Тогда для чего нужна эта "дорогая игрушка"?

Чем дальше мы движемся во временном пространстве вперед, тем больше мы будем связаны с космосом... В определенный период человек начнет регулярно летать в космос полетит снова и к Луне, и к Марсу. То есть, это вопрос времени. А мы будем сидеть в каменном веке,

– говорит астрофотограф Андрей Ревун.

Астрофотограф уверен, что для того, чтобы не остаться на Земле, когда другие страны будут покорять космос, нужно популяризировать и развивать астрономию. Также, продолжает Андрей, изучение астрономии позволяет придирчиво смотреть и реагировать на разные вещи и не вестись на фейки.

Андрей Ревун "пришел в астрономию" еще в школе. Много лет назад он должен был писать реферат на тему черных дыр. Прочитав много информации по теме, мужчина заинтересовался этим. Подкрепила интерес к астрономии научная фантастика. А через несколько лет после того, как Андрей начал фотографировать, он стал заниматься и астрофотографией, выезжая далеко "в поля", убегая от городского засвета.



Андрей Ревун – один из немногих, кто умеет управлять телескопом ЛАО / Фото Вячеслава Журбы, 24 канал

Юрий дополняет Андрея, говоря, что такие фейки создают фон недоверия к доказательной науке, что становится причиной появления антивакцинаторов и других сторонников теорий заговоров. Поэтому важно учить и знать как астрономию, так и другие науки.

Это обогащает человека, обогащает мозг. Разве вам не интересно, если все время жить в лесу, что за его пределами? Астрономия расширяет разум человека, возвышает его, обогащает дух,

– делится Богдан Плисюк мыслями относительно того, для чего нужна астрономия.

У каждого участника "ТерАстро" свое мнение, но вывод один – астрономия – это будущее. Поэтому люди готовы вкладывать время и силы в популяризацию любимого дела.

И кто знает, возможно, именно благодаря работе таких самоотверженных энтузиастов из "ТерАстро" маленькая девочка таки достигнет Луны и сможет прикоснуться к ее поверхности.