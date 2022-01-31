В космической отрасли жизненно необходимо иметь надежного партнера. Особенно, если это касается вопроса поставки качественного сырья. Например, титана, который широко используется в космической отрасли. Сообщается, что Конструкторское бюро (КБ) "Южное" нашло такого надежного партнера – компанию "ТитанЭра".

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Подробнее о договоренности

Стало известно, что между компанией "ТитанЭра" и КБ "Южное" подписан меморандум о сотрудничестве. В связи с этим, "ТитанЭра" должна изготовить несколько тестовых изделий на заказ "Южного", которое проверит их качество. Если решение КБ будет положительным, то компании перейдут к обсуждению договоренностей о регулярных поставках.

Справка! "ТитанЭра" – украинская компания, которая базируется на 11-летнем опыте команды компании "Велта" в мировой титановой индустрии. "ТитанЭра" первая в мире строит пилотный завод по производству конечных титановых продуктов, минуя стадию титановой губки, и опирается на собственную запатентованную технологию Titanera Process. Технология позволяет получать титан быстрее, со значительно меньшим потреблением энергии, без токсичных отходов и выбросов. Компания имеет два национальных патента на инновационные методы изготовления титанового порошка, титана и его сплавов.

Вероятнее всего, договоренности будут достигнуты, ведь "ТитанЭра" поставила себе довольно амбициозную цель – заместить импорт титановой продукции в КБ "Южное". Также стороны планируют обсудить возможности разработки новых материалов на основе сплавов титана и биметаллов, что должно положительно сказаться на продуктовых линейках конструкторского бюро.

Генеральный директор "ТитанЭра" Андрей Бродский отметил, что сотрудничество с предприятием из "мира космоса" – это вызов для их компании. Однако там готовы к нему и будут идти до конца. Пока неизвестно, что именно "ТитанЭра" изготовит для КБ "Южное" – данная информация не разглашается.