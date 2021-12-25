Астронавты на борту Международной космической станции недавно получили подарки и особенный ужин, чтобы отпраздновать Рождество. Конечно, космические исследователи и смельчаки не забыли о людях, которые остались на родной Земле и записали видео с поздравлением.

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Экипаж МКС поздравляет землян с Рождеством: смотрите видео

Счастливого Рождества, земляне!

Поздравления записали астронавты, которые сейчас являются членами экипажа МКС:

Астронавт Европейского космического агентства Маттиас Мауэр. Астронавт NASA Кейла Барон. Астронавт NASA Раджа Чари. Астронавт NASA Томас Машберн. Астронавт NASA Марк Ванде Хей.

Смельчаки поделились воспоминаниями о Рождестве дома, рассказали о традициях, которые есть в их семьях и рассказали о некоторых особенностях праздничных блюд. Также астронавты передали чувственные поздравления своим семьям. Космонавты "Роскосмоса" в поздравлении участия не принимали.

Первое Рождество в космосе

Вероятно, что первыми, кто встретил Рождество в космосе были американцы. Произошло это в далеком 1968 году примерно в 385 тысячах километров от Земли. Такое расстояние обусловлено тем, что праздновал это Рождество экипаж "Аполлона-8". Поэтому это было не только первое Рождество в космосе, но и первые люди на орбите вокруг Луны:

Фрэнк Борман – командир экипажа "Аполлона-8".

Джеймс Ловелл – пилот командного модуля. Позже, в 1970 году, Джеймс станет командиром легендарного и печально известного "Аполлона-13".

Уильям Андерс – пилот лунного модуля. Именно Уильям является автором известной фотографии "Восход Земли".

Экипаж "Аполлона" должен был вести прямую трансляцию с окололунной орбиты прямо на Рождество, а потому глава службы по связям с общественностью NASA Джулиан Шеер говорил Борману:

...У вас будет самая большая аудитория, которая когда-либо слушала или смотрела человека по телевизору,

– сказал Джулиан.

На вопрос Бормана, что им говорить во время трансляции, Шеер оригинально ответил: "Что-то подходящее к обстоятельствам". После долгих обсуждений, решили прочитать в прямом эфире отрывки из Книги Бытия.

Первую трансляцию из окрестностей Луны, которая состоялась в Сочельник 1968 года смотрело в прямом эфире около миллиарда человек, что тогда было примерно третью всего населения Земли. Как правильно сказал Майкл Коллинз экипажу "Аполлона-8": "Ее смотрело большинство народов соседней к вам планеты – Земли".

Трансляцию на Рождество смотрело еще больше людей со всего мира. Сначала астронавты поделились впечатлениями с землянами, а затем и зачитали отрывки из Книги Бытия. После этого настало время поздравить человечество с Рождеством, а затем связь оборвалась, ведь космический корабль снова оказался по другую от Земли сторону Луны.