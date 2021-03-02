Для полной герметизации трещин в российском модуле "Звезда" Международной космической станции, которые стали причиной утечки воздуха, нужно пять дней. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные, полученные во время переговоров экипажа станции с наземным Центром управления полетами.

Во время переговоров специалист Центра управления полетами сообщил российскому космонавту Сергею Рыжикову о том, что работы по окончательной герметизации трещин займут пять дней.

Интересно За бортом МКС разместят коробку с таблетками: для чего это ученым

Проблемы российского модуля МКС "Звезда"

Космонавты обнаружили трещину длиной около 4,5 см в промежуточной камере модуля "Звезда" в октябре прошлого года. Позже ее временно заклеили гибким диском из резины и алюминиевой фольги. На этой неделе космонавты планируют проведение необходимых работ для полной герметизации места утечки воздуха, но сначала края трещины нужно засверлить, чтобы остановить ее расширение.

Впервые утечку воздуха на МКС обнаружили еще в сентябре 2019 года. После этого были проведены работы, необходимые для выявления места разгерметизации. Трещина не угрожает жизни экипажа, поскольку давление в промежуточной камере модуля "Звезда" падает на 0,4 мм ртутного столба в сутки, тогда как аварийное значение – 0,5 мм ртутного столба в час.