Команда ученых занималась картографированием источников радиоволн Вселенной, когда и был обнаружен загадочный объект. Он заинтересовал ученых потому, что о нем раньше не знали и потому, что его мощное излучение фиксируют три раза в час.

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Фото Млечного Пути с обозначением расположения загадочного объекта / Фото Phys

Загадочный источник энергии

Каждые 18,8 минут от объекта на Землю приходит мощный импульс радиоизлучения. Ранее такую ​​периодичность пульсаций астрономы не наблюдали, что делает находку первой в своем роде. Излучение происходит на разных частотах и ​​сохраняется в течение 30 – 60 секунд.

Специалисты предполагают, что это может быть либо разновидность нейтронной звезды под названием магнетар, либо белый карлик. Компактный объект вращается вокруг оси, излучая в пространство узкие лучи. Практически каждые 19 минут Земля оказывается на пути такового луча. В эти 30 – 60 секунд объект становится практически ярким источником радиоизлучения на небесной сфере.

Загадочный излучатель расположен примерно в 4 тысячах световых лет от Земли, что довольно близко по астрономическим меркам. Теперь за свежеоткрывшимся источником радиоизлучения будут наблюдать более тщательно, чтобы лучше понять его природу и узнать, какой именно компактный объект излучает с невиданной периодичностью – магнетар или белый карлик.