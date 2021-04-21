Несмотря на это Boeing может запустить космический корабль Starliner на Международную космическую станцию ​​в беспилотном режиме уже в мае, если появится такая возможность. Однако майский запуск будет зависеть от графика других миссий по обслуживанию космической станции, от наличия ракеты "Атлас-V" в United Launch Alliance и готовности космодрома Eastern Range.

Интересно NASA и SpaceX подготовили к старту корабль Crew Dragon

Команда Starliner завершила все работы над кораблем для миссии OFT-2, за исключением мероприятий, которые будут проводиться ближе к запуску, таких как подготовка грузов и заправка космического корабля топливом. Команда также представила все документы на проверку и утверждение в NASA и завершает действия, рекомендованные Независимой группой проверки, включая те, которые не были обязательными для OFT-2,

– говорится в заявлении Boeing.

Длительная подготовка Boeing и выявленные недостатки

После неудачного первого испытательного полета в декабре 2019 года, во время которого Starliner не смог достичь МКС, группа экспертов NASA обнаружила 80 проблем, которые Boeing должна была устранить – в основном, в программном обеспечении Starliner. Эта неудача задержала первые летные пилотируемые испытания (Crew Flight Test, CFT), которые теперь планируется осуществить не раньше сентября. В миссии CFT примут участие космонавты NASA Буч Уилмор, Николь Манн и Майк Финке.

Команда Boeing работает над подготовкой Starliner к полету: смотрите видео

Инженеры компании сейчас проводят компьютерное моделирование, включая сквозное тестирование надежности и интеграции – все это проложит путь для будущих полетов Starliner. Boeing заявила, что рассчитывает завершить все испытания программного обеспечения в апреле. Команда Starliner уже готовится к CFT и недавно провела учения с космонавтами в скафандрах с подъемом их на борт космического корабля OFT-2 для всесторонней проверки систем жизнеобеспечения и связи.

Контракт NASA и Boeing и полеты к МКС

В 2014 году NASA заключила с Boeing контракт на сумму 4,2 миллиарда долларов на запуск от двух до шести пилотируемых миссий на МКС на своем новом космическом корабле Starliner. В то же время SpaceX получила аналогичный контракт стоимостью 2,6 миллиарда долларов на доставку людей на корабле Crew Dragon. Сейчас SpaceX готовится к запуску своей второй регулярной пилотируемой миссии Crew-2, которую перенесли с 22 на 23 апреля из-за неблагоприятных погодных условий. Команда Crew-1, доставлена ​​на МКС в ноябре 2020 года, должна вернуться на Землю 28 апреля.