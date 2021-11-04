Космическое тако: астронавты МКС приготовили выращенный на орбите перец чили

Астронавты на Международной космической станции собрали первый урожай перца чили, который они ради эксперимента вырастили на борту. Из него приготовили тако.

О том, что на МКС выращивают перец, мы писали в начале октября. Семена доставили на станцию в июне в рамках эксперимента по изучению того, какие продукты можно выращивать в космосе. Эксперимент должен помочь установить возможные источники пищи для длительных миссий, потенциально на Марс.

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Астронавты делятся впечатлениями

Астронавт НАСА Меган Макартур написала в твиттере в пятницу, что экипаж попробовал перец и что она использовала его в тако вместе с говядиной и овощами.

Она назвала блюдо "лучшим космическим тако на сегодня".

Пятничный Банкет! После сбора урожая мы попробовали красное и зеленое Чили. Затем мы заполнили анкеты (должны быть данные!). Наконец я приготовила свои лучшие космические тако: говядина Фахита, регидратированные помидоры и артишоки, а также ЧИЛ!

Теперь часть перца должны доставить на Землю, чтобы детально изучить влияние космоса на плоды. Выращивание пищи в космосе имеет логистические преимущества по сравнению с доставкой упакованных с Земли. Кроме того, считается, что уход за космическими культурами может иметь психологические преимущества для экипажа. Ведь внеземные путешествия могут держать месяцами, а то и годами, и в условиях ограниченных возможностей это занятие не только станет способом занять свое время, но и поможет поддерживать запасы продовольствия на борту.