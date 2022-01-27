Космическое расширение: Безос приобрел компанию, занимающуюся созданием роботизированных систем

Космическая отрасль "породила" немало разнообразных компаний, специализирующихся в разных направлениях. Например, пока одни складывают спутник в кучу, другие – изготавливают компоненты для этого спутника.

Компания Honeybee Robotics работает на благо космической отрасли с 1983 года. С тех пор она выполнила тысячи контрактов и разработала и построила сотни различных приборов для различных миссий. Недавно стало известно, что Honeybee Robotics приобрела космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin.

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Компания Honeybee Robotics занимается разработкой оборудования для многих космических миссий / Фото Honeybee Robotics

Blue Origin и Honeybee Robotics

Компания Honeybee Robotics имеет чрезвычайно богатый опыт работы с космическими проектами. А потому может обеспечить заказчику широкий спектр услуг. В Honeybee Robotics могут сделать для вас:

Роботизированные руки.

Детали для подвижных роботизированных механизмов.

Бурильные установки.

Средства для забора образцов инопланетного грунта.

Интеллектуальные элементы управления системами.

Средства добычи полезных ископаемых в космосе (хотя это еще и не реализовано).

Системы отслеживания спутников и многое другое.

Как видим, Honeybee Robotics имеет что предложить заказчику. В 2017 году компанию приобрела Ensign-Bickford Industries, что, как написано на сайте Honeybee Robotics, "предоставило нам (H. Robotics, – 24 канал) дополнительные ресурсы для расширения наших возможностей в области разработки и производства". Что ж, теперь E. B. Industries решила продать H. Robotics компании Джеффа Безоса – Blue Origin.

О сделке сообщили 25 января 2022 года. Все формальности должны быть завершены к середине февраля 2022 года. Условия не разглашаются.

В Honeybee Robotics говорят, что ожидают от присоединения к Blue Origin только самое лучшее. В частности, это сотрудничество и новые контракты в области космических перевозок и космической мобильности. В Blue Origin подчеркнули, что не будут вносить какие-то критические изменения в H. Robotics, а оставляют ее отдельной компанией со своей структурой и работой. И очевидно, что теперь организация будет помогать компании Джеффа Безоса в ее запланированных космических исследованиях, космической экспансии и в контрактах, которые получила или получит Blue Origin.