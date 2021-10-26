Космическое приключение Opportunity: историю отважного ровера NASA расскажут в компьютерной игре

26 октября 2021 , 20:04
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Источник:

24 канал

Издатель Shiro Unlimited и французская студия Dimanche Corp представили дебютный трейлер своего марсоходного приключения Opportunity. Игра расскажет историю отважного одноименного ровера NASA, отправленного на Марс с целью поиска следов воды или жизни. Миссия была рассчитана на 90 дней, но растянулась на 15 лет.

Что предложат геймерам в игре Opportunity

Игрокам в роли Opportunity предстоит пережить подстерегающие на поверхности Красной планеты опасности и наконец выполнить поставленную задачу, одновременно наслаждаясь "красотой и одиночеством" окружающего пространства.

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Разработчики Opportunity обещают "разнообразие уникальных и ярких низкополигональных трехмерных пейзажей", прокачку ровера с помощью новых модулей и "полностью оригинальный" акустический саундтрек.

Трейлер Opportunity: смотрите видео

Когда игра выйдет

Точной даты выхода Opportunity пока нет, но есть ориентировочные сроки релиза – 2022 год. Среди целевых платформ на этом этапе значится только Steam, где игру уже можно добавить в свой список желаемого.

Автор: Михайло Года