Космическое приключение Opportunity: историю отважного ровера NASA расскажут в компьютерной игре

20:04

Издатель Shiro Unlimited и французская студия Dimanche Corp представили дебютный трейлер своего марсоходного приключения Opportunity. Игра расскажет историю отважного одноименного ровера NASA, отправленного на Марс с целью поиска следов воды или жизни. Миссия была рассчитана на 90 дней, но растянулась на 15 лет.