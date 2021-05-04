Речь идет, конечно, о мысе Канаверал, что во Флориде, США. Именно оттуда происходит большая часть запусков ракет в Соединенных Штатах Америки. Сфотографировали его спутники Европейского космического агентства Sentinel-2.

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Мыс Канаверал в объективе спутников Sentinel-2 / Фото ESA

Что можно увидеть на фотографии

В первую очередь нужно обратить внимание на историческую стартовую площадку 39-А. Именно с нее происходили запуски ракет-носителей "Сатурн-5", которые отправляли "Аполлоны" к Луне. Позже с этой площадки стартовали "Шаттлы". Теперь площадкой пользуется компания SpaceX.

Рядом с площадкой 39-А находится несколько менее популярная стартовая площадка 39-В. С нее стартовала миссия "Аполлон-10". Позже оттуда стартовали все три миссии к околоземной орбитальной станции "Скайлэб" и миссия "Союз-Аполлон". "Шаттлы" тоже довольно часто запускали с этой площадки.

От стартовых площадок дорога приведет нас прямо к гигантскому помещению цеха вертикальной сборки. В этом помещении ракеты собираются и ждут своего часа, чтобы двинуться к стартовой площадке.

Рядом находится длинная посадочная полоса, где приземлялись "Шаттлы".

Слева и справа от стартовых площадок можно увидеть тесно застроенные земли, жители которых регулярно наблюдают взлеты ракет-носителей. Слева – это город Титусвилл. Ниже идет коса Коко-Бич.

Выше Коко-Бич находится порт мыса Канаверал.

За портом можно наблюдать многочисленные стартовые площадки, которые не так известны как 39-А и 39-В. Эти площадки принадлежат Космическим силам США. На эти площадки приземляются первые ступени ракет-носителей SpaceX: Falcon 9 и Falcon Heavy.

Скачать и рассмотреть фотографию более подробно можно на сайте Европейского космического агентства.