Космическое фото дня: волшебный массивной пузырь в Большом Магеллановом Облаке

Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало удивительной красоты снимок, переданный на Землю с борта орбитальной обсерватории Hubble. На изображении можно наблюдать структуру с обозначением N44 – это эмиссионная туманность.

В состав N44 входит так называемый массивный пузырек, который прекрасно виден на фотографии. Эта "дыра" раскинулась на 250 световых лет. По направлению пяти часов от ее центра располагается ярко-голубая зона – область самого активного звездообразования туманности.

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Чем интересен массивный пузырь N44

Структура N44 расположена в Большом Магеллановом Облаке – карликовой галактике, которая является спутником нашей галактики – Млечного Пути. Туманность расположена на расстоянии около 170 000 световых лет от нас и имеет в поперечнике около 1000 световых лет.

Массивный пузырь в Большом Магеллановом Облаке / Фото Hubble

Отмечается, что процесс образования массивного пузырька пока остается загадкой. К его формированию мог привести интенсивный звездный ветер или же причиной стала расширяющаяся оболочка сверхновой Звезды.