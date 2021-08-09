Космическое фото дня: великая арка Млечного Пути над пустыней

9 августа 2021 , 17:54
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Источник:

ESO

Европейская Южная обсерватория (ESO, European Southern Observatory) показала великолепное фото дуги Млечного Пути, раскинувшейся по ночному небу Чили. Красота края нашей родной галактики, как всегда, поражает.

Снимок получен в районе расположения обсерватории ESO Паранал, где установлен Очень большой телескоп (VLT). Этот оптический инструмент состоит из четырех основных телескопов с диаметром главного зеркала 8,2 метра и четырех подвижных вспомогательных телескопов с апертурой 1,8 метра.

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Телескопы могут работать вместе, образуя гигантский интерферометр VLTI (The Very Large Telescope Interferometer), который позволяет астрономам видеть детали изображения в 25 раз меньше, чем с каждым из телескопов отдельно.


Дуга Млечного Пути над пустыней в Чили / Фото ESO

Интересные факты про нашу галактику

  • Диаметр Млечного пути достигает 200 000 световых лет.
  • Галактика состоит из миллиардов звезд, среди которых и наше Солнце.
  • Галактический центр, видно на этом фото как яркую область слева от вершины арки.
  • Центр галактики расположен на расстоянии 27 000 световых лет от Земли.

Кстати, слева от арки расположились Большое и Малое Магеллановы Облака – две галактики, соседствующие с Млечным Путем. Это карликовые галактики неправильной формы – возможно, их структура обусловлена гравитационными взаимодействиями друг с другом и с нашей галактикой.

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Автор: Михайло Года