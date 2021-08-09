Снимок получен в районе расположения обсерватории ESO Паранал, где установлен Очень большой телескоп (VLT). Этот оптический инструмент состоит из четырех основных телескопов с диаметром главного зеркала 8,2 метра и четырех подвижных вспомогательных телескопов с апертурой 1,8 метра.

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Телескопы могут работать вместе, образуя гигантский интерферометр VLTI (The Very Large Telescope Interferometer), который позволяет астрономам видеть детали изображения в 25 раз меньше, чем с каждым из телескопов отдельно.



Дуга Млечного Пути над пустыней в Чили / Фото ESO

Интересные факты про нашу галактику

Диаметр Млечного пути достигает 200 000 световых лет.

световых лет. Галактика состоит из миллиардов звезд, среди которых и наше Солнце.

Галактический центр, видно на этом фото как яркую область слева от вершины арки.

Центр галактики расположен на расстоянии 27 000 световых лет от Земли.

Кстати, слева от арки расположились Большое и Малое Магеллановы Облака – две галактики, соседствующие с Млечным Путем. Это карликовые галактики неправильной формы – возможно, их структура обусловлена гравитационными взаимодействиями друг с другом и с нашей галактикой.

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