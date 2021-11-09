Изображенная на фото спиральная галактика с перемычкой расположена на расстоянии около 120 миллионов световых лет от нас. У объектов типа Mrk 1337 спиральные ветви начинаются на концах перемычки, тогда как в обычных спиральных галактиках они выходят непосредственно из ядра.

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По оценкам, примерно две трети спиральных галактик имеют перемычку. Кстати, к такому типу относится и наша галактика Млечный путь.

Интересные факты о фото Mrk 1337

При съемке Mrk 1337 применялось устройство Wide Field Camera 3 (WFC3) на борту "Хаббла". Данная камера позволяет захватывать изображения в видимом, ближнем инфракрасном, ближнем и среднем ультрафиолетовом участках электромагнитного спектра.



Галактика Mrk 1337 / Фото ESA

Отмечается, что изображение получено в рамках работы, посвященной ускоренному расширению Вселенной. Ее автором является Адам Рисс, американский астрофизик, лауреат нобелевской премии по физике 2011 года.