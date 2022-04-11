Космическое фото дня: поразительная галактика M91 в объективе телескопа "Габбл"

В рубрике "Изображение недели" на сайте космического телескопа "Габбл" опубликован отличный снимок объекта под названием M91 или Messier 91.

На фото представлена спиральная галактика, расположенная на расстоянии примерно 55 миллионов световых лет от нас. Она расположена в созвездии северного полушария под названием "Волосы Вероники" (Coma Berenices).

Интересно Кипящая поверхность и дождь из камней: Габбл зафиксировал экстремальную погоду на отдаленных планетах

Что известно о галактике M 91

Messier 91 относится к типу спиральных галактик с перемычкой. У таких объектов спиральные ветви начинаются на концах перемычки, тогда как в обычных спиральных галактиках они выходят непосредственно из ядра.

Наша галактика Млечный путь также относится к спиральным галактикам с перемычкой.

Еще к тому же, структура на фото относится к галактике с длинными прямыми изолированными отрезками спиральных рукавов.

На фото галактика Messaer 91 / Фото ESA/NASA/HUBBLE SPACE TELESCOPE

Как и наша родная галактика, M91 содержит в центре супермассивную чёрную дыру. Исследование в 2009 году с помощью архивных данных выявило, что центральная черная дыра галактики M 91 весит от 9,6 до 38 миллионов масс Солнца.

Как получили фото

Изображение получено с помощью инструмента Wide Field Camera 3 на борту телескопа Габбл. Эта камера позволяет захватывать изображения в видимом, ближнем инфракрасном, ближнем и среднем ультрафиолетовом участках электромагнитного спектра.