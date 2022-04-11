На фото представлена спиральная галактика, расположенная на расстоянии примерно 55 миллионов световых лет от нас. Она расположена в созвездии северного полушария под названием "Волосы Вероники" (Coma Berenices).

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Что известно о галактике M 91

Messier 91 относится к типу спиральных галактик с перемычкой. У таких объектов спиральные ветви начинаются на концах перемычки, тогда как в обычных спиральных галактиках они выходят непосредственно из ядра.

Интересный факт! Наша галактика Млечный путь также относится к спиральным галактикам с перемычкой.

Еще к тому же, структура на фото относится к галактике с длинными прямыми изолированными отрезками спиральных рукавов.

На фото галактика Messaer 91 / Фото ESA/NASA/HUBBLE SPACE TELESCOPE

Как и наша родная галактика, M91 содержит в центре супермассивную чёрную дыру. Исследование в 2009 году с помощью архивных данных выявило, что центральная черная дыра галактики M 91 весит от 9,6 до 38 миллионов масс Солнца.

Как получили фото

Изображение получено с помощью инструмента Wide Field Camera 3 на борту телескопа Габбл. Эта камера позволяет захватывать изображения в видимом, ближнем инфракрасном, ближнем и среднем ультрафиолетовом участках электромагнитного спектра.