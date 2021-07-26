Космический зонд встретился с хвостом уже разрушенной кометы ATLAS

Комета ATLAS развалилась, так и не приблизившись к Земле. Но по счастливому стечению обстоятельств через ее ионный и пылевой хвосты пролетел аппарат Solar Orbiter.

Комету C/2019 Y4 (ATLAS) впервые заметили в 2019 году. Ожидалось, что вскоре она приблизится к Земле и ярко засияет, став видимой даже невооруженным глазом. Однако в 2020 году она распалась на части.

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Два хвоста ATLAS

Научные наблюдения за ATLAS продолжаются, и недавно европейский зонд Solar Orbiter прошел сквозь хвост кометы, собрав новые ценные данные. Пересечение их траекторий – счастливое совпадение, которое обнаружили уже после запуска космического аппарата.

– наблюдение солнца, ведь инструменты неидеальны для изучения кометы, да и не должны были работать в это время. Но в работу зонда внесли изменения, и в начале июня 2020 года он встретился с останками ATLAS.

Бортовые датчики помогли исследовать структуру магнитных полей, несущихся с ионным хвостом кометы.

Хвоста у кометы есть два:

один из них образован частицами газов, которые ионизируются и ускоряются, формируя слабо светящийся ионный хвост.

второй хвост создают более медленные частицы пыли.

Solar Orbiter прошел через пылевой хвост между 31 мая и 1 июня 2020 года, а через несколько дней пересек ионный, проследив за его магнитными полями и потоками заряженных частиц.