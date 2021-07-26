Комету C/2019 Y4 (ATLAS) впервые заметили в 2019 году. Ожидалось, что вскоре она приблизится к Земле и ярко засияет, став видимой даже невооруженным глазом. Однако в 2020 году она распалась на части.
Интересно Новая утилита позволяет проверить, заражен ли ваш смартфон вирусом Pegasus
Два хвоста ATLAS
Научные наблюдения за ATLAS продолжаются, и недавно европейский зонд Solar Orbiter прошел сквозь хвост кометы, собрав новые ценные данные. Пересечение их траекторий – счастливое совпадение, которое обнаружили уже после запуска космического аппарата.
Бортовые датчики помогли исследовать структуру магнитных полей, несущихся с ионным хвостом кометы.
Хвоста у кометы есть два:
- один из них образован частицами газов, которые ионизируются и ускоряются, формируя слабо светящийся ионный хвост.
- второй хвост создают более медленные частицы пыли.
Solar Orbiter прошел через пылевой хвост между 31 мая и 1 июня 2020 года, а через несколько дней пересек ионный, проследив за его магнитными полями и потоками заряженных частиц.