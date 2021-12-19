Автоматическая межпланетная станция Juno (Юнона) преимущественно ведет исследования Юпитера, находясь на полярной орбите вокруг газового гиганта. Но иногда в ее поле зрения попадают спутники: например, в начале июня 2021 года зонд совершил близкий пролет возле самого крупного спутника в Солнечной системе, Ганимеда, сделав множество фотографий. Во время этого маневра удалось записать "звук", который создает космическое тело.

Читайте на сайте Samsung поддержит клиентов с нарушениями слуха: какую инициативу запускает компания

"Звук", который издает Ганимед: смотрите видео

Подробнее о "звуках" Ганимеда

Данные, которые были превращены в звук удалось получить благодаря инструменту на борту зонда под названием Waves. Прибор предназначен для улавливания и исследования радиоволн и плазменных волн, которые возникают в магнитосфере Юпитера. Это позволяет ученым лучше понять взаимодействие между магнитным полем, атмосферой и самой магнитосферой.

Теперь Waves был применен для исследования Ганнимеда во время пролета "Юноны" возле него в июне 2021 года. Прибор произвел замеры электрических и магнитных радиоволн. Частота записи была "сдвинута" в сторону звукового диапазона, чтобы мы могли услышать, как "звучит" Ганимед.